Видео ⟩ В Кенгарагсе подростки помогли потушить горящий BMW снегом

Пар и дым из BMW окружающие заметили около полудня. Эдвин и его друзья первыми поняли, что с машиной что-то не так.

Эдвин, который помогал тушить машину, рассказал, что вышел из парикмахерской, когда ему сообщили о горящей машине. Он и его друзья пришли на помощь, чтобы потушить автомобиль. "Использовали снег, пытались подсунуть снег под машину, чтобы потушить. (..) Парни тоже помогли, так что, в принципе, все в норме", - рассказал Эдвин.