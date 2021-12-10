Пт, 10.12.2021
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Ольга Бодрова

Видео ⟩ В Кенгарагсе подростки помогли потушить горящий BMW снегом

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Кенгарагсе на улице Аглонас молодые люди помогли владельцу BMW - водитель оставил заряжать аккумулятор, но через некоторое время понял, что машина начинает гореть, сообщает передача Degpunktā.

Пар и дым из BMW окружающие заметили около полудня. Эдвин и его друзья первыми поняли, что с машиной что-то не так.

Эдвин, который помогал тушить машину, рассказал, что вышел из парикмахерской, когда ему сообщили о горящей машине. Он и его друзья пришли на помощь, чтобы потушить автомобиль. "Использовали снег, пытались подсунуть снег под машину, чтобы потушить. (..) Парни тоже помогли, так что, в принципе, все в норме", - рассказал Эдвин.

Самоотверженность молодых людей оценили и сотрудники VUGD, которые поспешили к горящему BMW и окончательно справились с возгоранием.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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