Пт, 17.12.2021
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Мадлена, воспитанная в приемной семье

Bite и Tele2 отказались от планов совместного развития сетей в Латвии и Литве

Базовая станция Tele2 ФОТО: publicitātes foto

Телекоммуникационные компании Bite и Tele2 отказались от планов совместного развития сетей в Литве и Латвии. Причиной этого называются выдвинутые в обеих странах требования, выполнение которых заметно снижает привлекательность проекта.

"Мы взялись за реализацию планов совместной сети, чтобы уменьшить затраты и влияние на окружающую среду, а также для ускорения внедрения 5G. Совместное развитие сети обеспечило бы для клиентов улучшение покрытия связью, потому что использовались бы башни - базовые станции не одного, а двух операторов", - сказал генеральный директор Bite Lietuva Пранас Куйсис.

В мире довольно широко распространена практика, когда несколько операторов совместно инвестируют в сеть. И все же, по словам Куйсиса, несмотря на благоприятную позицию Еврокомиссии, были поставлены "ограничивающие условия".

"Хотя Bite вместе с партнерами прилагала немало усилий, не удалось найти экономически и технологически разумную модель, так как регуляторы не позволили делиться частотами", - сказал Куйсис.

В 2019 году компании мобильной связи Bite Lietuva и Tele2 учредили предприятие Centuria для внедрения совместной сети в Литве и Латвии. В деятельности Centuria также участвовало предприятие Bite Latvija группы Bite.

Зарегистрированная в Латвии компания Centuria будет ликвидирована. Ее в равных частях контролировали Bite Latvija и Tele2.


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