Россия официально вышла из Договора по открытому небу
18 декабря Россия официально вышла из группы стран - участников Договора по открытому небу, сказано в заявлении министерства иностранных дел РФ, пишет "Медуза".
18 декабря Россия официально вышла из группы стран - участников Договора по открытому небу, сказано в заявлении министерства иностранных дел РФ, пишет "Медуза".
В МИД РФ обвинили США в "развале" договора, а также отметили, что американские власти ответственны "за деградацию договорного режима". В ведомстве считают, что без участия США и России эффективность договора резко снизится, так как зона его действия уменьшится примерно на 80%.
В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия нарушала условия договора. Москва нарушения отрицала и, в ответ, обвиняла в них Вашингтон.
В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу.