Россия официально вышла из Договора по открытому небу

В МИД РФ обвинили США в "развале" договора, а также отметили, что американские власти ответственны "за деградацию договорного режима". В ведомстве считают, что без участия США и России эффективность договора резко снизится, так как зона его действия уменьшится примерно на 80%.

В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия нарушала условия договора. Москва нарушения отрицала и, в ответ, обвиняла в них Вашингтон.