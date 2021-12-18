Сб, 18.12.2021
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Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения

Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Воадимир Путин ФОТО: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

18 декабря Россия официально вышла из группы стран - участников Договора по открытому небу, сказано в заявлении министерства иностранных дел РФ, пишет "Медуза".

В МИД РФ обвинили США в "развале" договора, а также отметили, что американские власти ответственны "за деградацию договорного режима". В ведомстве считают, что без участия США и России эффективность договора резко снизится, так как зона его действия уменьшится примерно на 80%.

В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия нарушала условия договора. Москва нарушения отрицала и, в ответ, обвиняла в них Вашингтон.

В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу. 


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