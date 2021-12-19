В субботу из горящего девятиэтажного дома в Юрмале эвакуировали 18 человек

Вызов на место происшествия в Юрмале поступил в 17:23, где в подъезде девятиэтажного дома горели холодильник, детская коляска и окна площадью четыре квадратных метра. Всего было эвакуировано 18 человек, из которых семь человек пришлось спасать - четверых с помощью спасательной маски и троих с помощью пожарной лестницы.

Двое из спасенных были ранены и переданы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В 19:52 VUGD завершила работы на месте происшествия.

Также в субботу в 13:45 поступил вызов в Саласскую волость Марупского края, где в Лиелупе примерно в 300 метрах от берега человек провалился под лед. Воспользовавшись спасательными досками, пожарные спасли мужчину, вытащили его из воды и доставили на берег. В 15:07 VUGD завершила работы на месте происшествия.

В 14:37 поступила информация, что в торговом канале в Лиепае появилось пятно протяженностью 100 метров, похожее на нефтепродукты. VUGD установила две линии абсорбирующих ограждений и завершила работы на месте в 16:43.

В 20:42 поступил вызов из Екабпилса, где в квартире на втором этаже пятиэтажного дома горели предметы домашнего обихода площадью три квадратных метра. Один человек эвакуировался из здания до прибытия VUGD. В 21:23 VUGD завершила работы на месте происшествия.

Между тем, в 22:42 поступил вызов из Риги, где горели крыша подсобного помещения и покрытие между этажами двухэтажного общественного здания площадью 10 квадратных метров. Четыре человека эвакуировались из здания до прибытия VUGD. В 00:30 VUGD завершила работы на месте происшествия.