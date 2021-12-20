Кариньш попросил праздновать Рождество в семейном кругу
Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии праздновать Рождество в узком семейном кругу, не собираясь толпами.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии праздновать Рождество в узком семейном кругу, не собираясь толпами.
Сегодня после собрания коалиции премьер-министр призвал жителей обдумать, действительно ли необходимо праздновать Рождество в широком кругу. Учитывая предстоящую "волну омикрона", Кариньш призвал не подвергать себя и своих близких риску заболеть.
"Мы можем отпраздновать. Лучше всего, если пойдем к родителям и убедимся, что они вакцинированы или получили бустерную дозу вакцины, и сами сделаем тоже самое", - отметил Кариньш.
Также он призвал носить маски в общественных местах, призывая использовать именно медицинские маски для лица или респираторы типа FFP2, потому что доказано, что именно это существенно помогает защитить от инфекции, в отличие от обычных тряпочных масок.