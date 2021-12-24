В 2021-м в Латвии были и хорошие новости - вспоминаем их!

Как это было: бобриха Бетти прислала пучок соломы из своего гнезда, помеченный ее запахом. Восьмилетний самец долго изучал "письмо", а затем отослал "щедро ароматизированное ответное сообщение". В настоящее время пара воссоединилась и построила свое любовное гнездышко!

Вакилия ФОТО: Рижский зоопарк

Кто-то уезжает, а кто-то, наоборот, приезжает. Так, летом в свой новый дом из Австрии прибыла самка жирафа Вакилия. И причина переезда снова романтическая - в какой-то момент в Рижском зоопарке остался одинокий самец Кими.

Кстати, в ноябре жирафиха впервые встретилась с посетителями в закрытом павильоне.

Это, конечно, не все новости из зоопарка, которые радовали нас в этом году, но мы не можем не отметить кота с Адажского полигона - Пом-пома, который стал в этом году настоящим местным интернет-хитом после того, как он умудрился попасть на одну фотографию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время его визита в Латвию.

Как TVNET рассказала представитель Национальных вооруженных сил Сандра Брале, на базе в Адажи обитают два кота.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

У рыжего, который стал настоящей знаменитостью, есть несколько имен. Некоторые солдаты боевой группы НАТО называют его Пом-помом, некоторые - Тутуном, а латвийские солдаты назвали его Булта (Стрела), потому что он обычно быстро как появляется, так и исчезает. Подробнее о Пом-поме мы писали тут.

Кем мы гордились в 2021-м

Элина Берзиня ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Еще в 2019 году Латвия оказалась одной из шести стран мира, в которых, по оценкам Всемирного банка, практически идеальное законодательство для обеспечения равенства женщин и мужчин.

Однако за последние десять лет в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) не было ни одной женщины-пожарного. Именно в 2021-м это поменялось. Ряды VUGD в июне пополнила Элина Берзиня - женщина, которой всегда хотелось помогать людям и спасать жизни. Кстати, RUS TVNET пообщался с Элиной, познакомиться с ней ближе вы можете ниже по ссылке:

Кроме того, наша страна может гордиться талантливыми умами. Например, в сентябре СМИ сообщали о новоиспеченном студенте Джонатане Мике Мелгалвисе, который, еще будучи в 12-м классе Инженерной средней школы РТУ, в этом году завоевал лавры на семи национальных олимпиадах и получил награды на еще четырех олимпиадах международного уровня.

Джонатан Мик Мелгалвис ФОТО: скриншот

Среди его достижений на олимпиадах награды по географии, химии, физике, философии, истории, английскому языку и биологии.

Он также выиграл золотую медаль на Всемирной олимпиаде по географии и серебро по химии на олимпиаде того же уровня.

Хочется также упомянуть и милейшего библиотекаря из Пуренской волости, которая образовывает, умиляет и веселит пользователей TikTok. Да так, что теперь о библиотеке в Пурени знают даже в Москве. Об этом мы писали здесь.

Мадарс Купичс - еще один человек, который заставляет не терять веру в человечество. Что случилось: 19 сентября инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка управления Госполиции Курземского региона Купичс отправился на вызов на семейный конфликт между женщиной и ее супругом. Когда сотрудник полиции прибыл на место происшествия, мужчина уже ушел. Женщина рассказала, что ей страшно находиться дома, так как муж в любой момент может вернуться. Она попросила инспектора, чтобы тот довез ее до центра Лиепаи, где она останется у подруги. Находясь в служебном автомобиле, женщина позвонила нескольким знакомым, однако все ей в ночлеге отказали. У женщины не было денег, чтобы провести ночь в гостинице, поэтому инспектор Купичс решил оплатить ей ночлег из собственных средств.

"Мой отец говорил, что Земля круглая. Может быть, когда-нибудь все хорошее вернется!"

- отметил Мадарс в беседе с TVNET:

Отметим и полицейских, которые в сентябре в Пурвциемсе помогли паре быстрее добраться до роддома, так как у будущей матери начались роды.​

И на десерт

Гастрономический год для страны также выдался очень вкусным во всех смыслах. Чего только стоили банановые войны после открытия Lidl.

Но сейчас не о них - в августе сразу два места общепита вошли в рейтинги лучших в Европе. Если говорить о первом, то это бургерная Street Burgers, вошедшая в список "50 лучших бургеров Европы". Она расположилась на 47-м месте рейтинга и, как отметили его составители, в Street Burgers готовят огромные вкусные гамбургеры и предлагают большой выбор крафтового пива. В свою очередь, Street Pizza из Пардаугавы закрыла топ-50 аналогичного рейтинга.