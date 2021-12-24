В 2021-м в Латвии были и хорошие новости - вспоминаем их!

Этот год по ясным причинам был богат на события и для Латвии: множество из них, к сожалению, были печальными. Однако в потоке вы могли пропустить и что-то хорошее - специально для вас вспоминаем то, что в этом году нас радовало, забавляло, умиляло и вызывало гордость (а может, и все сразу)!
Кстати, в разделе Lifestyle RUS TNET есть специальный тег и подраздел "Хорошие новости", куда можно целенаправленно заходить для поднятия настроения.
Кто умилял в 2021-м
Совсем недавно приют для животных Ulubele рассказал трогательную историю о пенсионерке, которая вновь встретилась со своим питомцем после четырех лет разлуки - но это не единственное радостное событие, случившееся в 2021 году в мире животных в Латвии.
Например, Рижский зоопарк в этом году вообще не скупился на добрые вести. Так, в конце мая в зоопарке впервые за 22 года родились львята. Поначалу это была немного тревожная новость - как правило, сотрудники зоопарка выдыхают с облегчением относительно судьбы львят после того, как в возрасте двух месяцев они проходят вакцинацию и подробный осмотр здоровья.
Фото: Львята наслаждаются зимой в Рижском зоопарке
Но сейчас львятам - Тейке и Варису - уже полгода! Что делает новость об их рождении вдвойне радостной. И малышей совсем не смущает наша холодная зима и снег.
В том же мае Латвию покинул бобр по кличке Чапиньш - и вовсе не по политическим причинам. Он отправился в Нидерланды к своей "даме сердца", с которой познакомился "по переписке".
Как это было: бобриха Бетти прислала пучок соломы из своего гнезда, помеченный ее запахом. Восьмилетний самец долго изучал "письмо", а затем отослал "щедро ароматизированное ответное сообщение". В настоящее время пара воссоединилась и построила свое любовное гнездышко!
Кто-то уезжает, а кто-то, наоборот, приезжает. Так, летом в свой новый дом из Австрии прибыла самка жирафа Вакилия. И причина переезда снова романтическая - в какой-то момент в Рижском зоопарке остался одинокий самец Кими.
Кстати, в ноябре жирафиха впервые встретилась с посетителями в закрытом павильоне.
Это, конечно, не все новости из зоопарка, которые радовали нас в этом году, но мы не можем не отметить кота с Адажского полигона - Пом-пома, который стал в этом году настоящим местным интернет-хитом после того, как он умудрился попасть на одну фотографию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время его визита в Латвию.
Как TVNET рассказала представитель Национальных вооруженных сил Сандра Брале, на базе в Адажи обитают два кота.
У рыжего, который стал настоящей знаменитостью, есть несколько имен. Некоторые солдаты боевой группы НАТО называют его Пом-помом, некоторые - Тутуном, а латвийские солдаты назвали его Булта (Стрела), потому что он обычно быстро как появляется, так и исчезает. Подробнее о Пом-поме мы писали тут.
Кем мы гордились в 2021-м
Еще в 2019 году Латвия оказалась одной из шести стран мира, в которых, по оценкам Всемирного банка, практически идеальное законодательство для обеспечения равенства женщин и мужчин.
Однако за последние десять лет в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) не было ни одной женщины-пожарного. Именно в 2021-м это поменялось. Ряды VUGD в июне пополнила Элина Берзиня - женщина, которой всегда хотелось помогать людям и спасать жизни. Кстати, RUS TVNET пообщался с Элиной, познакомиться с ней ближе вы можете ниже по ссылке:
Кроме того, наша страна может гордиться талантливыми умами. Например, в сентябре СМИ сообщали о новоиспеченном студенте Джонатане Мике Мелгалвисе, который, еще будучи в 12-м классе Инженерной средней школы РТУ, в этом году завоевал лавры на семи национальных олимпиадах и получил награды на еще четырех олимпиадах международного уровня.
Среди его достижений на олимпиадах награды по географии, химии, физике, философии, истории, английскому языку и биологии.
Он также выиграл золотую медаль на Всемирной олимпиаде по географии и серебро по химии на олимпиаде того же уровня.
Хочется также упомянуть и милейшего библиотекаря из Пуренской волости, которая образовывает, умиляет и веселит пользователей TikTok. Да так, что теперь о библиотеке в Пурени знают даже в Москве. Об этом мы писали здесь.
Мадарс Купичс - еще один человек, который заставляет не терять веру в человечество. Что случилось: 19 сентября инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка управления Госполиции Курземского региона Купичс отправился на вызов на семейный конфликт между женщиной и ее супругом. Когда сотрудник полиции прибыл на место происшествия, мужчина уже ушел. Женщина рассказала, что ей страшно находиться дома, так как муж в любой момент может вернуться. Она попросила инспектора, чтобы тот довез ее до центра Лиепаи, где она останется у подруги. Находясь в служебном автомобиле, женщина позвонила нескольким знакомым, однако все ей в ночлеге отказали. У женщины не было денег, чтобы провести ночь в гостинице, поэтому инспектор Купичс решил оплатить ей ночлег из собственных средств.
"Мой отец говорил, что Земля круглая. Может быть, когда-нибудь все хорошее вернется!"
Гастрономический год для страны также выдался очень вкусным во всех смыслах. Чего только стоили банановые войны после открытия Lidl.
Но сейчас не о них - в августе сразу два места общепита вошли в рейтинги лучших в Европе. Если говорить о первом, то это бургерная Street Burgers, вошедшая в список "50 лучших бургеров Европы". Она расположилась на 47-м месте рейтинга и, как отметили его составители, в Street Burgers готовят огромные вкусные гамбургеры и предлагают большой выбор крафтового пива. В свою очередь, Street Pizza из Пардаугавы закрыла топ-50 аналогичного рейтинга.
И на этом не все! Чипсы из Латвии привлекли внимание звезды "Секса в большом городе" Сары Джессики Паркер, которая поделилась в своих соцсетях своей находкой. Благодаря такой "рекламе" от актрисы компания Pērnes L установила связь как минимум с тремя дистрибьюторами! Подробнее о заигрываниях актрисы с нашей закуской мы писали тут.