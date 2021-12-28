Бриедис - тиктокер, позорные 0:20, сырники Тимановской и Стакис с флагами. Итоги 2021 года в спорте

Утром 14 апреля Латвию потрясла новость об убийстве в рижском микрорайоне Пурвциемс, где был застрелен футбольный агент Роман Беззубов. Вспоминая события того дня - мурашки по коже. Убийцы Беззубова до сих пор на свободе.

5 июля стало известно о смерти 24-летнего голкипера сборной Латвии по хоккею Матиса Кивлениекса. Причиной смерти молодого хоккеиста стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка. Матис Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года. Он провёл на турнире четыре матча.

Кроме того, 2021-й забрал у нас бывшего нападающего "Баварии" и сборной ФРГ Герда Мюллера, легенду латвийского хоккея Михаила Абалмасова, одного из величайших боксёров и тренеров Латвии Андрея Долгова и бывшего тренера "Даугавы", "Динабурга" и "Ростова" Игоря Гамулу.

Интервью

В феврале 2021 года на RUS TVNET вышло первое интервью в рамках проекта "Мне только спросить". За год на портале появилось 17 выпусков с представителями футбола, хоккея, пляжного волейбола, борьбы, бокса, смешанных единоборств (ММА), баскетбола 3х3, снукера и даже танцев на пилоне.

Если вы всё пропустили, то восполнить пробелы можете здесь. Для тех же, кто следил и с нетерпением ждёт новых интервью, хотим сообщить, что мы вернёмся в 2022 году.

Событие года

Если говорить о Латвии, то тут, пожалуй, не может быть других вариантов, кроме как чемпионат мира по хоккею, который прошёл в Риге с 21 мая по 6 июня. Эпопея с тем, где будет проходить турнир, тянулась долгие месяцы, но в итоге было принято решение полностью провести чемпионат в столице Латвии, лишив Минск такой возможности.

Это, как оказалось позже, не последняя околохоккейная новость, связанная с турниром. Чемпионат в Риге запомнился также тем, что он начался при пустых трибунах, а закончился с болельщиками на них. А ещё тем, что

Мартиньш Стакис и Эдгар Ринкевич на свой вкус меняли флаги в центре столицы, доводя до ярости всех любителей "красно-зелёного" и "бело-сине-красного".

Что касается непосредственно турнира, то началось всё за здравие, а кончилось за упокой. В первом же матче сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира одержала победу над Канадой (2:0). Болельщики так обрадовались, что на радостях пошли к канадскому посольству возлагать цветы. К сожалению, после этой яркой победы латвийские хоккеисты успокоились и не стали приумножать успех. Цветов у других посольств стран-участниц также больше замечено не было.

Если называть событие года за пределами нашей страны, то хочется отметить чемпионат Европы по футболу, который прошёл в 11 странах одновременно. Евро-2020 подарил нам кучу мемов с бутылками на пресс-конференциях, мы все хватались за голову, когда на поле оказывали помощь Кристиану Эриксену.