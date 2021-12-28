Вт, 28.12.2021
Maxima может подтвердить, что в грузовых ящиках двух магазинов были обнаружены упаковки неизвестного происхождения. Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija
Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija

Бриедис - тиктокер, позорные 0:20, сырники Тимановской и Стакис с флагами. Итоги 2021 года в спорте

ФОТО: AP/Scanpix/instagram.com/mairisbriedis/kristi_timanovskaya/Zane Bitere/LETA

2021 год был очень насыщенным. В спорте в том числе. Поэтому давайте попробуем без занудства вспомнить самое важное, самое грустное и самое позорное (как без этого?), что произошло в уходящем году.

Позор года

А помните, как 19 апреля было объявлено о создании Европейской Суперлиги? Этот проект подразумевал под собой создание одного турнира, в котором по задумке должны были участвовать 20 лучших футбольных клубов Европы. Проект наделал много шума, просуществовал чуть меньше трёх суток и под смех адекватной части болельщиков провалился. Сложно даже вспомнить больший позор в спорте в 2021 году.

Хотя нет, можно ещё один вспомнить. Тоже в футболе, но женском. Латвийские футболистки потерпели самое крупное поражение в истории, уступив на выезде англичанкам со счётом 0:20.

Этот результат очень многие обсуждали, защищали девчонок, говорили, что во всём виновата система, а не футболистки, что англичанки - это другой уровень и т. д. Всё это, возможно, и так. Но достаточно включить нарезку лучших моментов матча, чтобы своими глазами увидеть, как латвийские футболистки не могут попасть по мячу, а наш вратарь в абсолютно безопасной ситуации выбивает мяч чёрт знает куда.

Система в этом виновата или отсутствие элементарных навыков? Вопрос риторический.

Бой года

Тут однозначно можно назвать два противостояния, выбрать из которых лучшее не представляется возможным. Сначала украинец Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе, а две недели спустя британец Тайсон Фьюри успешно провёл первую защиту титула, победив экс-чемпиона мира американца Деонтея Уайлдера.

Оба поединка получились максимально зрелищными, но это уже в прошлом. Теперь все сосредоточены на 2022-м, когда мир увидит бой-реванш Усика и Джошуа. Украинец провёл крайне удачный год и наверняка захочет закрепить успех. Пока поединок Фьюри - Усик кажется далёкой перспективой, но ожидания от этого меньше не становятся.

Грусть года

"Надеюсь на хорошие результаты. Сомневаюсь, что они могут быть ещё хуже", - говорил в марте председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис. За календарный 2021 год на посту главного тренера команды побывали Петерис Скудра, Сергей Зубов, Валерий Кулибаба и Владимир Крикунов.

Моментами "Динамо" удивляло в хорошем смысле, но чаще всего было больно смотреть на игру латвийской команды, а уж тем более - на положение в турнирной таблице. Мы завершаем год на последней строчке Запада, и света в конце туннеля по-прежнему не видно.

Хоккеисты рижского "Динамо" ФОТО: Kaspars Volonts/Rīgas "Dinamo"

Разочарование года

Одним из главных разочарований 2021-го можно назвать Конора Макгрегора, который за год провёл два поединка, оба раза с Дастином Порье, и оба раза проиграл. Во втором бою ирландец ещё и умудрился сломать ногу, выбыв как минимум на год.

Макгрегор, конечно же, весь оставшийся год не унимался в соцсетях, оскорблял всех и вся, разбил нос известному диджею после крещения сына, чуть не подрался на премии MTV с рэпером Machine Gun Kelly и его девушкой - актрисой Меган Фокс и постоянно заявлял, что он вернётся в октагон и всех победит.

Слушать это, если честно, уже надоело. При всём уважении, но кажется, что время ирландского дебошира уже истекло, как минимум в спорте. Может быть, лучше сосредоточиться на производстве виски?

В уходящем году было много новостей и о Майрисе Бриедисе. Например: "Бриедис станцевал под песню на русском языке", "Бриедис бросил вызов звезде YouTube", "Бриедис на коне мчится под русскую песню", "Бриедис подрался с Абдурозиком".

К сожалению, все эти заголовки не имеют никакого отношения к спорту. Бриедис за весь 2021 год провёл лишь один бой с никому не известным Артуром Манном, ожидаемо победив ноунейма.

Все привыкли, что Бриедис, как правило, в конце года упоминается в числе лучших спортсменов Латвии, но в 2021-м латвийский боксёр может претендовать разве что на звание главного тиктокера, который запомнился смешными видео, а не громкими победами в ринге.

Футболист года

По традиции в подобной категории принято говорить о Роналду и Месси, но есть подозрение, что оба они были далеки от статуса главной футбольной звезды 2021-го.

Португалец летом покинул "Ювентус" и вернулся в свой любимый "Манчестер Юнайтед", в котором сразу начал забивать голы. Кроме того, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Сейчас на его счету 115 голов.

Месси в уходящем году выиграл Кубок Америки и перешёл во французский "ПСЖ", в котором стал собственной тенью времён выступлений за "Барселону". Тем не менее невыразительная игра аргентинца не помешала ему в седьмой раз завоевать "Золотой мяч", лишив этой награды Роберта Левандовски - лучшего игрока мира как 2020-го (приз не вручался из-за пандемии коронавируса), так и 2021 года.

Держим кулаки за Роберта в 2022-м. Награда должна найти своего героя, как "Оскар" нашёл Ди Каприо в 2016-м.

Завершили карьеру

В 2021 году было сразу несколько громких объявлений о завершении профессиональной карьеры. В возрасте 41 года перчатки на гвоздь решил повесить российский боксёр Александр Поветкин, а также легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо.

Также на пенсию решили уйти бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк, лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин и нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро. К сожалению, 33-летний аргентинец принял такое решение из-за проблем с сердцем. Во время пресс-конференции Агуэро долго не мог сдержать слёз, а мы вместе с ним.

Олимпиада-2020

Летом в Токио прошли Олимпийские игры, которые латвийским болельщикам запомнились исторической победой баскетболистов 3х3, бронзовой медалью тяжелоатлета Артура Плесниекса и провалом латвийских теннисисток Анастасии Севастовой и Алёны Остапенко.

Что ещё нам подарили Игры в Токио? Антисекс-кровати, первую женщину-трансгендера на Олимпийских играх и белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, которую пытались насильно увезти из Японии.

Шум поднялся страшный, Тимановскую "отбили", доставили в Польшу, и теперь легкоатлетка живёт в Варшаве под охраной, рекламирует польскую нефтяную компанию PKN Orlen и публикует в Instagram рецепты сырников.

Потери года

Ни в одном подведении итогов года невозможно обойтись без этой грустной темы. К сожалению, 2021-й забрал у нас немало выдающихся имён из мира спорта.

В самом начале года после борьбы с тяжёлой болезнью в возрасте 90 лет скончался Харийс Япиньш - легенда латвийского велоспорта. В феврале не стало олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова, а также многолетнего игрока и тренера VEF Rīga Алвила Гулбиса, дедушки теннисиста Эрнеста Гулбиса.

В марте на 60-м году жизни скончался российский спортивный комментатор Юрий Розанов, а в апреле на 85-м году жизни умер "голос российского бокса" Владимир Гендлин.

Утром 14 апреля Латвию потрясла новость об убийстве в рижском микрорайоне Пурвциемс, где был застрелен футбольный агент Роман Беззубов. Вспоминая события того дня - мурашки по коже. Убийцы Беззубова до сих пор на свободе.

5 июля стало известно о смерти 24-летнего голкипера сборной Латвии по хоккею Матиса Кивлениекса. Причиной смерти молодого хоккеиста стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка. Матис Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года. Он провёл на турнире четыре матча.

Кроме того, 2021-й забрал у нас бывшего нападающего "Баварии" и сборной ФРГ Герда Мюллера, легенду латвийского хоккея Михаила Абалмасова, одного из величайших боксёров и тренеров Латвии Андрея Долгова и бывшего тренера "Даугавы", "Динабурга" и "Ростова" Игоря Гамулу.

Интервью

В феврале 2021 года на RUS TVNET вышло первое интервью в рамках проекта "Мне только спросить". За год на портале появилось 17 выпусков с представителями футбола, хоккея, пляжного волейбола, борьбы, бокса, смешанных единоборств (ММА), баскетбола 3х3, снукера и даже танцев на пилоне.

Если вы всё пропустили, то восполнить пробелы можете здесь. Для тех же, кто следил и с нетерпением ждёт новых интервью, хотим сообщить, что мы вернёмся в 2022 году.

Событие года

Если говорить о Латвии, то тут, пожалуй, не может быть других вариантов, кроме как чемпионат мира по хоккею, который прошёл в Риге с 21 мая по 6 июня. Эпопея с тем, где будет проходить турнир, тянулась долгие месяцы, но в итоге было принято решение полностью провести чемпионат в столице Латвии, лишив Минск такой возможности.

Это, как оказалось позже, не последняя околохоккейная новость, связанная с турниром. Чемпионат в Риге запомнился также тем, что он начался при пустых трибунах, а закончился с болельщиками на них. А ещё тем, что

Мартиньш Стакис и Эдгар Ринкевич на свой вкус меняли флаги в центре столицы, доводя до ярости всех любителей "красно-зелёного" и "бело-сине-красного".

Что касается непосредственно турнира, то началось всё за здравие, а кончилось за упокой. В первом же матче сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира одержала победу над Канадой (2:0). Болельщики так обрадовались, что на радостях пошли к канадскому посольству возлагать цветы. К сожалению, после этой яркой победы латвийские хоккеисты успокоились и не стали приумножать успех. Цветов у других посольств стран-участниц также больше замечено не было.

Если называть событие года за пределами нашей страны, то хочется отметить чемпионат Европы по футболу, который прошёл в 11 странах одновременно. Евро-2020 подарил нам кучу мемов с бутылками на пресс-конференциях, мы все хватались за голову, когда на поле оказывали помощь Кристиану Эриксену.

Не обошлось без выбежавшей на поле девушки, о которой мы рассказывали здесь. А ещё на Евро-2020 все узнали имя швейцарского фаната, который прославился благодаря своим эмоциям на трибунах. Ну и, конечно же, невероятная Италия, которая в уходящем году подарила нам не только группу Måneskin, но и удивительный футбол.

Добавим, что в сентябре мужская сборная Италии спустя 16 лет стала ещё и чемпионом Европы по волейболу. Так что год для итальянцев получился максимально плодовитым.

Скандалы года

Пожалуй, мало кто сейчас вспомнит защитника "Динамо" Джордана Мюррея, а в начале года о нём писали практически все спортивные СМИ. Канадец перед домашним матчем с "Авангардом" украл клюшку лидера омичей Ильи Ковальчука. Злоумышленника вычислили по камерам наблюдения, и на следующий день контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Бывает же...

В апреле прямо во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам со стола убрали флаг России. Эта новость тут же оживила всех пророссийски настроенных пользователей интернета, которые принялись негодовать и осуждать поступок.

Плюсы во всей этой истории тоже есть. Во-первых, все вспомнили про шашки и узнали, что россиянка Тамара Тансыккужина является семикратной чемпионкой мира. Во-вторых, все обратили внимание на её симпатичную соперницу из Польши.

А ещё было очень много скандалов в латвийском футболе. Иногда эти скандалы напоминали цирк и ладонь непроизвольно тянулась к лицу из-за чувства стыда за то, что происходило на нашем чемпионате.

Сначала УЕФА принял решение отстранить "Вентспилс" до 2028 года от всех европейских турниров. Как вы уже догадались - всё дело в ставках. Десять дней спустя "Вентспилс" и вовсе принял решение сняться с чемпионата Латвии, оставив в турнире лишь девять команд.

На этом скандалы не закончились. Через месяц чемпионат покинул дебютант высшей лиги клуб "Ноа", а в октябре УЕФА на 10 лет дисквалифицировал генерального директора юрмальского "Спартака" Эдгара Гаурача из-за попыток повлиять на результаты футбольных матчей.

Это всё, конечно же, бесконечно грустная и стыдная история, которая затмила даже двойной успех РФШ - сначала в Кубке Латвии, а затем и в чемпионате страны.

Дед Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы в 2022 году мне не было стыдно за наш футбол!

Невероятное

В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории. Он проходил на открытой ледовой площадке, продолжался без перерыва более 252 часов (с 4 по 15 февраля) и завершился со счётом 2649:2528.

Том Кинг, вратарь клуба четвёртого по силе дивизиона Англии "Ньюпорт Каунти", попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему удалось забить гол, выбивая мяч от ворот. В результате мяч влетел в сетку после удара с расстояния 96,01 м.

Игрок "Авангарда" Денис Зернов привёз Кубок Гагарина в родной Челябинск и приготовил в нём окрошку, возмутив консервативных фанатов.

Монтаж или чудо? Норвежский футболист Эрлинг Холанд исполнил невероятный трюк с мячами:

Прекрасное интервью хоккеиста Максима Гончарова. Не видели? Срочно включайте!

P. S. Чего ждать от 2022 года?

Главные события следующего года предлагаем записывать карандашом - всё-таки коронавирус уже неоднократно вносил коррективы в наши планы.

С 4 по 20 февраля должны пройти зимние Олимпийские игры в Пекине. Должны, а вот пройдут ли... Коронавирус, омикрон, санкции и бойкот Китая многими политиками с каждым днём усиливаются. Уже точно известно что олимпийский хоккейный турнир пройдёт без звёзд НХЛ. Вот и решайте каждый сам для себя, нужна ли такая Олимпиада...

С 13 по 29 мая в Финляндии пройдёт чемпионат мира по хоккею. Тут всё традиционно - в начале верим и болеем за нашу сборную, а потом смотрим, как за медали борются остальные.

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре впервые пройдёт чемпионат мира по футболу. Кроме того, он впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые - осенью и зимой. Кому нужен чемпионат мира в конце года в разгар сезона - непонятно. С другой стороны, это что-то новенькое и почему бы не дать шанс Катару показать, что эта затея не лишена смысла.


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