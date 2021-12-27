Суд лишил Илью Герчикова торговой марки Dzintars

Приговор суда первой инстанции может быть обжалован в течение 20 дней после оглашения.

В четверг, 23 декабря, суд Видземского предместья города Риги вынес решение по спору о праве собственности на товарный знак Dzintars. Янис Озолиньш, администратор неплатежеспособности Dzintars, потребовал, чтобы суд признал незаконной безвозмездную перерегистрацию товарных знаков бывшим председателем правления Dzintars Герчиковым на имя другого принадлежащего ему юридического лица, когда судебное разбирательство по делу Dzintars уже было начато.

Представители администратора пояснили, что суд в своем решении признал ценность товарных знаков очень важным активом Dzintars. Суд указал в своем решении, что удовлетворил иск Озолиньша к Герчикову о расторжении сделок и восстановлении права собственности на товарные знаки.

Суд постановил, что Герчиков должен быть лишен прав на товарные знаки и что права собственности неплатежеспособного Dzintars на национальные и международные товарные знаки должны быть восстановлены, пояснил администратор.

В 2020 году все активы неплатежеспособного предприятия Dzintars были приобретены действующим акционером производителя Dzintars - компанией SIA H.A. Brieger.

Судебное разбирательство касалось словесной и образной принадлежности национальных и международных торговых марок Dzintars и Future Formula.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 года Пардаугавский суд Риги объявил производителя косметики Dzintars неплатежеспособным и назначил администратором процесса неплатежеспособности Яниса Озолиньша.