Фото ⟩ Пять звезд российского шоу-бизнеса, экстремально похудевших в 2021 году

Максим Фадеев

На самоизоляции продюсер Максим Фадеев отважился на экстремальное похудение. Всего за несколько месяцев он сбросил 117 килограммов! Он не планирует останавливаться.

До сих пор неясно, что именно повлияло на кардинальную смену образа шоумена: то ли необычная диета, то ли любовь к спорту, то ли хирургическое вмешательство. Несмотря на то, что слухи о "пластике" продюсер до сих пор опровергает, немногие верят в моментальное преображение из-за смены питания.

Александр Морозов

ФОТО: Инстаграм

Удивил фанатов экстремальным похудением и артист телепередачи "Кривое зеркало" Александр Морозов. Сейчас Александр наслаждается своим новым образом и собирает овации.

Похудел Морозов благодаря медицине. Он уменьшил размер желудка, из-за чего стал меньше есть. Судя по настроению Александра Морозова, об операции он ни разу не пожалел. Известный юморист признался, что скинул 70 килограммов!

Маргарита Суханкина

Исполнительница хита "Музыка нас связала" Маргарита Суханкина в отличие от звездных коллег преобразилась так сильно, что ее натурально перестали узнавать на фото. В эфире телеканала НТВ артистка сообщила, что сделала операцию, а также много экспериментировала с диетами. В итоге - минус 100 килограммов на весах. Решиться на хирургическое вмешательство звезде, как оказалось, помог Морозов.

Лариса Долина

Кардинальное преображение произошло и с народной артисткой России, певицей Ларисой Долиной. В свои 66 лет благодаря уникальной системе питания, разработанной при участии ведущих медицинских специалистов, звезда потеряла больше 20 килограммов. Артистке даже пришлось избавиться от старых платьев и костюмов.

Долина тпризналась, что секрет кроется в голодании по 16-18 часов.

Стоит отметить, что после преображения Ларисы Андреевны появились слухи о ее новом романе. Правда, о личном звезда не говорит.

Николай Басков

В 2021 году Николай Басков сильно преобразился. 45-летний певец за период самоизоляции сбросил 15 лишних килограммов и теперь весит 76. В одном из интервью телеведущему Ивану Урганту артист признался, что наслаждается небывалой легкостью.