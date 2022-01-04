Со знанием дела против парниковых газов

В Латвии около 20 тысяч гектаров торфяных полей, и добыча этого органического осадка играет важную роль в народном хозяйстве. По расчетам International Trade Center, в 2020 году Латвия была на первом месте в мире по объему экспортированного торфа, продав 1,97 миллиона тонн торфа. Ближе всего к нам Германия - она поставила на мировой рынок 1,5 миллиона тонн торфа, Канада - 1,42 миллиона тонн, Эстония - 1,24 миллиона тонн и Ирландия - 0,93 миллиона тонн. Доля Латвии на мировом рынке торфа в 2020 году составила 14,7%, что делает нас очень важным игроком.

В 2015 году Латвийский государственный научно-исследовательский институт леса Silava уже начал исследование, как наиболее эффективно проводить рекультивацию торфяных залежей. В ходе работы были расширены знания о том, что происходит с торфяными полями во время и после обработки. При этом были выявлены вопросы, на которые еще не было ответов. Во-первых, что происходит с выбросами из канав? Во-вторых, как ветровая эрозия влияет на торф, пока поля не заросли зеленью? В-третьих, сколько углерода утекает из углеродных полей вместе с водой? И в-четвертых - что будет, если торфяные поля окажутся затопленными?

Ответы на эти вопросы ищут в проекте "Разработка факторов выбросов парниковых газов и инструментов поддержки принятия решений для управления деградировавшим торфом после добычи торфа", реализуемого при поддержке инструментов Политики сплочения. Работа над ним началась в апреле 2020 года и сейчас приносит свои плоды.

"В рамках исследования мы выясняем, сколько выбросов приходится на торфяные поля по всем четырем перечисленным сценариям. Зная об этих выбросах, мы сможем предложить руководителям торфяных сельских районов и разработчикам политики инструменты и меры по смягчению последствий изменения климата", - говорит руководитель проекта и ведущий исследователь компании Silava Андис Лаздиньш. Он надеется, что результаты исследования помогут отечественным производителям работать экологически чистым путем без сокращения производства. А именно, внедряя научно обоснованные решения, они смогут сократить выбросы углекислого газа и, таким образом, не будут способствовать изменению климата.

Проект LVMI Silava - наглядный пример того, как инструменты Политики сплочения могут помочь в достижении экологических целей ЕС и в ведении более разумного, основанного на знаниях бизнеса. Проект соответствует Регламенту ЕС 2018/841 о включении выбросов и абсорбции парниковых газов в секторы землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства в рамках климата и энергетики до 2030 года, а также Парижскому соглашению UNFCCC, поэтому он получил конкретную поддержку от Европейского фонда регионального развития. Цель: "Увеличить исследовательский и инновационный потенциал латвийских научных учреждений и способность привлекать внешнее финансирование путем инвестирования в человеческие ресурсы и инфраструктуру".

Ожидается, что во время нового периода планирования с 2021 по 2027 год будут поддержаны многие аналогичные заявки от латвийских ученых и инновационных предпринимателей. Известно, что для развития экономики Латвии в рамках Политики сплочения доступно около 10,5 миллиарда евро, это поможет реализовать множество проектов по улучшению окружающей среды и устойчивому управлению.

Инвестиции ЕС преследуют пять основных целей: более разумная Европа, более зеленая Европа, более сплоченная Европа, более социальная Европа и Европа, более близкая к своим жителям.

Более разумная Европа направлена ​​на поддержку инновационных и осознанных экономических изменений и цифровизации. Более зеленая Европа реализует проекты по обеспечению климатической нейтральности и защиты окружающей среды, а более сплоченная Европа стремится развивать безопасный, устойчивый и доступный транспорт и цифровую связь.

Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, в то время как Европа, более близкая к своим жителям, означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.

ФОТО: Postimees