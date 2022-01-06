Полиция Алматы сообщила о "ликвидации десятков протестующих"

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС, утром в четверг в центре Алматы сотни военных оцепили площадь Республики, где находились протестующие, в результате чего произошла перестрелка.

Между тем в районе Алматы, где находятся административные здания, продолжается спецоперация.

Об этом сообщила представитель департамента городской полиции Салтанат Азирбек. Жителей призывают воздерживаться от выхода из домов. "В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов", - сказала Азирбек.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что в столкновениях с протестующими были убиты восемь полицейских и солдат Нацгвардии, а 317 получили ранения.

Напомним, с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Казахстан силы миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.