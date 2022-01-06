Павлютс: после 11 января нет смысла тестировать на Covid-19 прибывающих в Латвию

Он пояснил, что омикрон-штамм коронавируса начал массово распространяться внутри страны, а продление требования тестироваться еще нужно было бы согласовать с Европейской комиссией.

Как отметил министр, на этой неделе публично стало известно об обсуждении возможности ввести тестирование, помимо прибывающих из ряда стран, также для людей, которые въезжают из Испании, Италии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, но Минздрав эти рекомендации на заседание правительства так и не внес.

До 11 января остается в силе прежний порядок въезда в Латвию из Германии, Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии и России, когда пассажиры перед посадкой в транспортное средство должны предъявить негативный тест на Covid-19.