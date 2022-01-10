LTRK: Требование о вакцинации увеличит размер теневой экономики

"Когда это требование было принято, опасений было больше. Мы и наши члены постоянно общались по этому поводу, чтобы понять картину в компаниях", - сказал Эндзиньш.

Он указал, что LTRK еженедельно собирает данные о том, как вакцинация работников выглядит по отраслям, включая некоторые отрасли с более низким охватом вакцинацией, такие как сельское и лесное хозяйство, строительство, но так или иначе критическая масса или подавляющее большинство рабочих вакцинированы.

Эндзиньш также заявил, что требование об обязательной вакцинации рабочих на местах стало очень успешной мотивацией для вакцинации людей. "Естественно, у всех могут быть разные взгляды, но если есть выбор нигде не работать или все-таки сделать прививку, то у всех есть обязательства, все должны есть. Это способствовало охвату вакцинацией сотрудников, что хорошо", - сказал глава LTRK.