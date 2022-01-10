LTRK: Требование о вакцинации увеличит размер теневой экономики

"Когда это требование было принято, опасений было больше. Мы и наши члены постоянно общались по этому поводу, чтобы понять картину в компаниях", - сказал Эндзиньш.
Он указал, что LTRK еженедельно собирает данные о том, как вакцинация работников выглядит по отраслям, включая некоторые отрасли с более низким охватом вакцинацией, такие как сельское и лесное хозяйство, строительство, но так или иначе критическая масса или подавляющее большинство рабочих вакцинированы.
Эндзиньш также заявил, что требование об обязательной вакцинации рабочих на местах стало очень успешной мотивацией для вакцинации людей. "Естественно, у всех могут быть разные взгляды, но если есть выбор нигде не работать или все-таки сделать прививку, то у всех есть обязательства, все должны есть. Это способствовало охвату вакцинацией сотрудников, что хорошо", - сказал глава LTRK.
Эндзиньш также добавил, что требование обязательной вакцинации представляет определенные риски. "Например, есть некоторые работники строительной отрасли, которые категорически отказываются от вакцинации, я думаю, они будут искать работу в теневой зоне. К сожалению, это может быть реальностью. Как бы грустно это не звучало, я думаю, что это требование о вакцинации увеличивает размер теневой экономики. Непривитым людям также нужны деньги, чтобы жить, и если они не могут сделать это легально, они будут искать нелегальные возможности. Это не нужно поддерживать, но это реальность", - сказал Эндзиньш.