Ср, 12.01.2022
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Исследование бересты привело к созданию нового сырья

Bērzu birze Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvlaukumā. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Любой осознающий ценность собственной жизни хотел бы жить в здоровой окружающей среде. Именно таким и является видение Европейского союза (ЕС), поэтому с поддержкой политики кохезии (сплочения) вводятся инновации, помогающие создавать вокруг нас более приятный и безопасный мир. Инструменты поддержки помогли тысячам предприятий и научно-исследовательских институтов создать продукты и решения, которые теперь приносят пользу бесчисленному количеству граждан ЕС. Среди них - Латвийский государственный институт химии древесины (LVKĶI), обнаруживший способ переработки бересты в экологически чистые волокнистые биокомпозитные материалы и продукты с высокой добавленной стоимостью.

Большая часть мебели изготавливается ​​из древесно-стружечных плит, они же используются в строительстве. ДСП сами по себе натуральные, но в них используются синтетические связующие, содержащие вредные для человека формальдегид и фенол. Формальдегид может выделяться из этого стройматериала и раздражать слизистую оболочку даже после изготовления, что может вызвать различные респираторные заболевания и даже рак.

Именно поэтому исследователи LVKĶI решили производить экологические биокомпозиты, не содержащие синтетических связующих. Для этой цели была выбрана легко добываемая на территории нашей страны береста. Ученым удалось создать новый метод ее химической обработки, в результате чего получается сырье для изготовления мебели, безопасное для окружающей среды и человека.

"Таким образом решаются две проблемы за раз. Во-первых, снятую с деревьев бересту не нужно сжигать, что увеличило бы концентрацию углекислого газа в атмосфере. Ее можно использовать с пользой. Во-вторых, получается сырье, не наносящее вреда ни его производителям, ни конечным потребителям", - подчеркивает ведущий научный сотрудник Лаборатории технологических исследований LVKĶI, доктор инженерных наук Янис Рижиков.

Связующие вещества, которые не выделяют вредных веществ при производстве и эксплуатации, но обладают такими же или даже лучшими свойствами, чем синтетические связующие, могут использоваться как для экологических плит, так и для фанеры. Однако это не единственный продукт, полученный в ходе исследований. Береста ​​уникальна тем, что ни в одном другом натуральном продукте нет такого количества экстрактов. Так же, как березовый сок содержит много полезных веществ, которые оздоравливают и лечат клетки, бетулин из коры березы обладает многими целебными свойствами.

Добыча бетулина открыла еще одну нишу в исследованиях и производстве. Исследователи решили работать с неочищенным веществом, поскольку оно сохраняет как консервирующее, так и заживляющее действие, а также множество соединений, полезных как для косметики, так и для пищевых добавок.

На начальном этапе производственного процесса бересту отделяют от внутренней коры. Затем выделяются биологически активные экстракты, а весь оставшийся материал используют для изготовления связующих.

"Проект показал хорошие результаты уже в первый год, и, когда Латвийское агентство инвестиций и развития объявило новый конкурс, мы подали заявку на коммерциализацию производства. Мы уже запатентовали извлечение связующих веществ и получили финансирование для промышленного производства. Бренд создан, а проект находится на завершающей стадии. Мы работаем с потенциальными производителями, предлагая технологии и продукты, и готовы перейти на новый уровень", - рассказывает Рижиков, добавляя, что технологические режимы в настоящее время корректируются под производство экстрактов. Их можно использовать в косметике, пищевых добавках и фармацевтике, поскольку бетулин обладает хорошей биологической активностью.

"Мы работаем в разных направлениях и ищем применение полученным веществам. А началось все с исследовательского проекта о том, что на самом деле содержится в бересте. Там действительно много хорошего, и мы не можем останавливаться на достигнутом. Всегда есть идеи, которые еще можно изучить и реализовать", - отмечает исследователь потенциал бересты. В общей сложности проект длился три года, в течение которых ученые при поддержке инструментов кохезии прошли путь от идеи до готового, экологически чистого и безопасного для человека сырья.

В новом планируемом периоде политики сплочения Европейского Союза с 2021 по 2027 год на развитие латвийской экономики доступны около 10,5 миллиардов евро. Они помогут реализовать множество проектов по улучшению окружающей среды и устойчивому управлению. Инвестиции ЕС преследуют пять основных целей: Разумная Европа, Зеленая Европа, Сплоченная Европа, Социальная Европа и Близкая к людям Европа.

Разумная Европа стремится поддерживать инновационные и разумные экономические изменения и цифровизацию. Зеленая Европа работает над климатически нейтральными и экологическими проектами, Сплоченная Европа за развитие безопасных, устойчивых и доступных транспортных и цифровых соединений. Социальная Европа предусматривает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, а Близкая к людям Европа означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.

ФОТО: Postimees

Статья создана в рамках проекта #RītdienasEs. Проект реализован при финансовой поддержке Европейского союза.


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