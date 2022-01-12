Исследование бересты привело к созданию нового сырья

Связующие вещества, которые не выделяют вредных веществ при производстве и эксплуатации, но обладают такими же или даже лучшими свойствами, чем синтетические связующие, могут использоваться как для экологических плит, так и для фанеры. Однако это не единственный продукт, полученный в ходе исследований. Береста ​​уникальна тем, что ни в одном другом натуральном продукте нет такого количества экстрактов. Так же, как березовый сок содержит много полезных веществ, которые оздоравливают и лечат клетки, бетулин из коры березы обладает многими целебными свойствами.

Добыча бетулина открыла еще одну нишу в исследованиях и производстве. Исследователи решили работать с неочищенным веществом, поскольку оно сохраняет как консервирующее, так и заживляющее действие, а также множество соединений, полезных как для косметики, так и для пищевых добавок.

На начальном этапе производственного процесса бересту отделяют от внутренней коры. Затем выделяются биологически активные экстракты, а весь оставшийся материал используют для изготовления связующих.

"Проект показал хорошие результаты уже в первый год, и, когда Латвийское агентство инвестиций и развития объявило новый конкурс, мы подали заявку на коммерциализацию производства. Мы уже запатентовали извлечение связующих веществ и получили финансирование для промышленного производства. Бренд создан, а проект находится на завершающей стадии. Мы работаем с потенциальными производителями, предлагая технологии и продукты, и готовы перейти на новый уровень", - рассказывает Рижиков, добавляя, что технологические режимы в настоящее время корректируются под производство экстрактов. Их можно использовать в косметике, пищевых добавках и фармацевтике, поскольку бетулин обладает хорошей биологической активностью.

"Мы работаем в разных направлениях и ищем применение полученным веществам. А началось все с исследовательского проекта о том, что на самом деле содержится в бересте. Там действительно много хорошего, и мы не можем останавливаться на достигнутом. Всегда есть идеи, которые еще можно изучить и реализовать", - отмечает исследователь потенциал бересты. В общей сложности проект длился три года, в течение которых ученые при поддержке инструментов кохезии прошли путь от идеи до готового, экологически чистого и безопасного для человека сырья.

В новом планируемом периоде политики сплочения Европейского Союза с 2021 по 2027 год на развитие латвийской экономики доступны около 10,5 миллиардов евро. Они помогут реализовать множество проектов по улучшению окружающей среды и устойчивому управлению. Инвестиции ЕС преследуют пять основных целей: Разумная Европа, Зеленая Европа, Сплоченная Европа, Социальная Европа и Близкая к людям Европа.

Разумная Европа стремится поддерживать инновационные и разумные экономические изменения и цифровизацию. Зеленая Европа работает над климатически нейтральными и экологическими проектами, Сплоченная Европа за развитие безопасных, устойчивых и доступных транспортных и цифровых соединений. Социальная Европа предусматривает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, а Близкая к людям Европа означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.

ФОТО: Postimees