Последняя информация: где в Латвии больше заболевают ковидом?

Кумулятивная заболеваемость за две недели в Латвии выросла до 951 случая на 100 000 населения. В Марупском крае этот уровень за последние сутки увеличился до 2044,2 случая, а в Кекавском, Ропажском и Адажском краях он превышает 1500 случаев на 100 000 жителей.

В целом, средний показатель заболеваемости Covid-19 в стране превышен в 13 самоуправлениях, кроме упомянутых самоуправлений, он также выше в Риге, Сигулдском крае, Вентспилсе, Лимбажском крае, Юрмале, Олайнском, Саулкрастском, Огрском и Саласпилсском краях.

В свою очередь, самая низкая заболеваемость в настоящее время в ряде краев Латгалии и Селии - Вараклянском, Краславском, Ливанском, Резекненском и Екабпилсском краях.

Двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, который позволяет проводить сравнения между районами с разным населением и не указывает на конкретную заболеваемость.

Из 2241 случая заражения Covid-19, выявленных за предыдущие сутки, 45% или 1005 зарегистрированы в Риге.

В Юрмале выявлено 88 новых больных, в Даугавпилсе - 77, в Валмиерском районе - 75, в Кекавском - 72, Марупском - 70, в Елгаве - 69. В Краславском крае не было зарегистрировано ни одного нового заболевшего.

Наибольшее общее количество больных за последние две недели зафиксировано в Риге - 7670, Даугавпилсе - 700, Марупском крае - 671, Огрском крае - 573, Юрмале - 501, Ропажском крае - 491 и Елгаве - 478 человек.

469 новых случаев приходится на возрастную группу от 10 до 19 лет, 410 - от 30 до 39, 329 - от 40 до 49 лет, в других возрастных группах меньше новых случаев заболевания.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели приходится на возрастную группу от 30 до 39 лет - 3647 человек.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии выявлен 2241 новый случай Covid-19, зарегистрировано семь смертей от этого заболевания. Число случаев, выявленных в последние сутки, является самым высоким с 4 ноября. Среди умерших пятеро были непривиты или не прошли курс вакцинации, двое были привиты.