ВИДЕО ⟩ Малкин сделал дубль в первом матче с мая 2021 года

Встреча завершилась победой "Питтсбурга" со счётом 4:1.

В составе победителей по две шайбы забросили Евгений Малкин и Джефф Картер. Гол престижа в ворота "Питтсбурга" в середине второго периода забил Якоб Сильверберг.

Для 35-летнего Малкина этот матч стал дебютным в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий перенёс операцию на правом колене в июне 2021 года и из-за травмы не выходил на лёд с 26 мая 2021 года, когда его клуб в шестом матче 1/8 финала плей-офф уступил "Нью-Йорк Айлендерс" (3:5).

"Я чувствую себя потрясающе. Это долгий процесс для меня, самый долгий перерыв в моей жизни. Рад быть с командой. Мы выиграли, забили пару голов - я чувствую себя потрясающе", - сказал Малкин после матча.