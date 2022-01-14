США подозревают Россию в провокациях для оправдания вторжения в Украину

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Россия "закладывает основы для возможности сфабриковать предлог для вторжения", сообщает AFP.

"У нас есть информация, свидетельствующая, что Россия заранее создала оперативную группу работников, чтобы осуществить операцию по саботажу на востоке Украины", - заявило в пятницу должностное лицо США.

"Оперативные работники обучены военным действиям в городе и использованию взрывчатых веществ, чтобы осуществить саботаж по отношению к поддерживаемым Россией силам", - указало должностное лицо, пожелавшее остаться анонимным.

По информации чиновника, Россия в то же время усилила кампанию по дезинформации в соцсетях, в том числе публиковала сообщения, в которых Украина обвиняется в нарушении прав, а Запад обвиняется в увеличении давления.

Должностное лицо рассказало, что согласно имеющейся в его распоряжении информации, Россия уже начала работу над фабрикацией провокаций, чтобы оправдать вторжение России в Украину и углубить раскол в украинском обществе.