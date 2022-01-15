Фото ⟩ "Они возвращаются через день": в Лос-Анджелесе массово грабят товарные поезда

В пятницу, 14 января, группа журналистов AFP обнаружила на железнодорожных путях недалеко от центра города много бирок от товаров из американских онлайн-магазинов, таких как Amazon, Target, UPS и FedEx.

Галерея: Ограбления товарных поездов в Лос-Анджелесе

В последние месяцы количество таких краж резко возросло. Воры ждут, пока остановятся длинные товарные поезда, а затем садятся в грузовые контейнеры, замки от которых они легко ломают отвертками. Затем они собирают товары, избегая тех, которые трудно взять с собой или перепродать, а также самых дешевых товаров.

Железнодорожный оператор Union Pacific (UP) обнаружил, что количество таких краж в районе Лос-Анджелеса увеличилось на 160% с декабря 2020 года. В октябре 2021 года это было на 356% больше, чем в октябре 2020 года.

В результате таких краж участились нападения на сотрудников UP и их вооруженное ограбление.

Пик активности воров пришелся на сезон рождественских покупок. По данным UP, в последнем квартале 2021 года в районе Лос-Анджелеса ежедневно грабили более 90 контейнеров с товарами.

Чтобы бороться с этой тенденцией, UP активизировала деятельность по наблюдению, включая использование дронов и других систем, а также наняла больше охранников.

За последние три месяца 2021 года полиция и сотрудники службы безопасности арестовали более 100 человек за "несанкционированное вторжение и вандализм" в поездах UP.

"Хотя преступников ловят и задерживают, обвинения сводятся к незначительному правонарушению, и люди возвращаются на улицы менее чем через 24 часа после уплаты небольшого штрафа", - сказал представитель UP.

"Преступники фактически хвастаются, что никаких последствий нет", - добавил он.

В письме в прокуратуру округа Лос-Анджелес в конце декабря UP потребовал пересмотреть политику смягчения ответственности, введенную в конце 2020 года, в отношении таких нарушений.