Сб, 15.01.2022
Я считаю, что наш суд должен проявить свой характер в этой ситуации отец погибшей в Плявниеках девочки
отец погибшей в Плявниеках девочки
1

В Англии бывшего мэра-латвийца обвинили в изнасиловании

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Бывший мэр города Визбич в Великобритании Айгарс Балсевиц обвинен в изнасиловании, сообщили в пятницу, 14 января, BBC и другие британские СМИ.

Балсевиц, 41-летний член совета Визбича, предстал перед магистратом в Питерборо, графство Кембриджшир, Англия, в пятницу и был обвинен в изнасиловании женщины в Визбиче.

Согласно обвинению, женщину изнасиловали в мае 2021 года.

Балсевиц должен предстать перед Кембриджским королевским судом 11 февраля.

Консервативная партия в четверг, 13 января, исключила Балсевица из своих рядов, и теперь он является независимым советником в совете Визбича, сообщает Wisbech Standard.

Балсевиц приехал в Великобританию в 2003 году, а в 2016 году стал членом совета Визбича, где он управляет тремя пабами и развлекательным бизнесом.

В 2018 году он стал вице-мэром контролируемого консерваторами совета, а год спустя - мэром, став первым в Англии восточноевропейским мэром города.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back