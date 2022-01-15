В Англии бывшего мэра-латвийца обвинили в изнасиловании
Бывший мэр города Визбич в Великобритании Айгарс Балсевиц обвинен в изнасиловании, сообщили в пятницу, 14 января, BBC и другие британские СМИ.
Бывший мэр города Визбич в Великобритании Айгарс Балсевиц обвинен в изнасиловании, сообщили в пятницу, 14 января, BBC и другие британские СМИ.
Балсевиц, 41-летний член совета Визбича, предстал перед магистратом в Питерборо, графство Кембриджшир, Англия, в пятницу и был обвинен в изнасиловании женщины в Визбиче.
Согласно обвинению, женщину изнасиловали в мае 2021 года.
Балсевиц должен предстать перед Кембриджским королевским судом 11 февраля.
Консервативная партия в четверг, 13 января, исключила Балсевица из своих рядов, и теперь он является независимым советником в совете Визбича, сообщает Wisbech Standard.
Балсевиц приехал в Великобританию в 2003 году, а в 2016 году стал членом совета Визбича, где он управляет тремя пабами и развлекательным бизнесом.
В 2018 году он стал вице-мэром контролируемого консерваторами совета, а год спустя - мэром, став первым в Англии восточноевропейским мэром города.