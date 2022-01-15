В Англии бывшего мэра-латвийца обвинили в изнасиловании

Балсевиц, 41-летний член совета Визбича, предстал перед магистратом в Питерборо, графство Кембриджшир, Англия, в пятницу и был обвинен в изнасиловании женщины в Визбиче.

Согласно обвинению, женщину изнасиловали в мае 2021 года.

Балсевиц должен предстать перед Кембриджским королевским судом 11 февраля.

Консервативная партия в четверг, 13 января, исключила Балсевица из своих рядов, и теперь он является независимым советником в совете Визбича, сообщает Wisbech Standard.

Балсевиц приехал в Великобританию в 2003 году, а в 2016 году стал членом совета Визбича, где он управляет тремя пабами и развлекательным бизнесом.