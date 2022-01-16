Вс, 16.01.2022
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Слава Комиссаренко, белорусский стендап-комик

Выявлено 2140 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
В больницах - 616 пациентов

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2140 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди умерших три человека были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, а один был привит.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1414,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 994 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1146 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 10 994 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 303 794 жителей Латвии, 4730 человек с коронавирусом скончались.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 600 человек

В больницах в настоящее время находятся 616 пациентов с Covid-19 - за прошедшие сутки госпитализированы 55 человек, выписаны семь, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В больницах находятся 538 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 78 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 24 258 человек.


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