Выявлено 2140 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди умерших три человека были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, а один был привит.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1414,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 994 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1146 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 10 994 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 303 794 жителей Латвии, 4730 человек с коронавирусом скончались.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 600 человек

В больницах в настоящее время находятся 616 пациентов с Covid-19 - за прошедшие сутки госпитализированы 55 человек, выписаны семь, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В больницах находятся 538 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 78 человек тяжелое.