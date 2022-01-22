В RNP рассказали, как снизить счета за квартиру "самостоятельно"

В настоящее время наблюдается резкий рост цен на энергоносители, что напрямую связано с кризисом во многих частях мира. Но, несмотря на подорожание услуг других поставщиков, в RNP заявляют, что нашли возможность снизить платежи за управление почти для 70% своих клиентов и такая практика будет продолжена и в этом году.

Например, согласно данным RNP, плата за обслуживание для квартиры в 41 кв. м за три года была снижена с €0,76 до €0,68.

По словам RNP, порой люди не знают, что не обслуживание стало дороже, а выросли тарифы со стороны поставщиков услуг. Поэтому часто задаваемые вопросы клиентов о росте счетов в большинстве случаев относятся к услугам других поставщиков. Так, тариф на тепловую энергию был поднят с €51,90 за MWh в 2019 году до €57,31 за MWh в 2021-м.

Как же сэкономить в такой ситуации и уменьшить свой счет? RNP предлагает следующие решения.

Во-первых, уделять больше внимания энергоэффективности:

Отключить пассивные электроприборы, которые находятся в "спящем режиме", такие как компьютер, телевизор и т. д.;

Использовать светодиодные лампы;

Кипятить воду в чайнике по мере необходимости;

Заменить принятие ванны на душ;

Стирать белье при низких температурах.

Во-вторых, сортировать мусор:

Отсортированный мусор вывозится бесплатно. Чтобы разместить дополнительные сортировочные контейнеры возле вашего многоквартирного дома, следует написать на электронную почту rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv или сообщить по телефону 8900.

В-третьих, RNP призывает задуматься о ремонте и повышении энергоэффективности дома. Это позволит: