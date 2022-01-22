Сб, 22.01.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования
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В RNP рассказали, как снизить счета за квартиру "самостоятельно"

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Резкий рост цен на энергоносители привел к повышению тарифов. Особенно сильный рост пришелся на электроэнергию, отопление, утилизацию отходов и нагрев воды. Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) объясняет, что с этим делать.

В настоящее время наблюдается резкий рост цен на энергоносители, что напрямую связано с кризисом во многих частях мира. Но, несмотря на подорожание услуг других поставщиков, в RNP заявляют, что нашли возможность снизить платежи за управление почти для 70% своих клиентов и такая практика будет продолжена и в этом году.

Например, согласно данным RNP, плата за обслуживание для квартиры в 41 кв. м за три года была снижена с €0,76 до €0,68.

По словам RNP, порой люди не знают, что не обслуживание стало дороже, а выросли тарифы со стороны поставщиков услуг. Поэтому часто задаваемые вопросы клиентов о росте счетов в большинстве случаев относятся к услугам других поставщиков. Так, тариф на тепловую энергию был поднят с €51,90 за MWh в 2019 году до €57,31 за MWh в 2021-м.

Как же сэкономить в такой ситуации и уменьшить свой счет? RNP предлагает следующие решения.

Во-первых, уделять больше внимания энергоэффективности:

  • Отключить пассивные электроприборы, которые находятся в "спящем режиме", такие как компьютер, телевизор и т. д.;
  • Использовать светодиодные лампы;
  • Кипятить воду в чайнике по мере необходимости;
  • Заменить принятие ванны на душ;
  • Стирать белье при низких температурах.

Во-вторых, сортировать мусор:

  • Отсортированный мусор вывозится бесплатно. Чтобы разместить дополнительные сортировочные контейнеры возле вашего многоквартирного дома, следует написать на электронную почту rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv или сообщить по телефону 8900.

В-третьих, RNP призывает задуматься о ремонте и повышении энергоэффективности дома. Это позволит:

  • Уменьшить счет за отопление;
  • Снизить налог на недвижимость;
  • Улучшить микроклимат в помещении;
  • Увеличить рыночную стоимость недвижимости.

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