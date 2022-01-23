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Видео ⟩ На зарплаты работников бюро VARAM за 2021 год потрачено 350 000 евро

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs ФОТО: Zane Bitere / LETA

Из всех министерств при премьерстве Кришьяниса Кариньша, больше всего советников - у министра охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса, на зарплаты работников бюро в прошлом году было потрачено почти 350 000 евро, сообщила программа LTV Panorāma.

В бюро Плешса работает 13 человек, среди них три внештатных советника без зарплаты. Среди всех министерств нынешнего правительства именно бюро Плешса самое большое. Следом идут министр земледелия Каспарс Герхардс (11 работников) и министр юстиции Янис Борданс (10 человек).

Большая часть работников бюро связана с партией Плешса - "Для развития Латвии). Последней к бюро присоединилась дочь депутата Сейма Даце Рукшане-Шчипински - Аннемария Рукшане.

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"Госпожа Рукшане работает над вопросами, связанными с коммуникацией в интернет-среде. Ее рабочие обязанности разнообразны и очень широки. Я не смогу пересказать их список от А до Я, но человек достаточно много работает", - объяснил передаче министр.

Зарплата советника составляет около 2000 евро до уплаты налогов, но декларации чиновников показывают, что возможно получать намного больше. Например, советник Плешса, только что ставший главой самоуправления Елгавского края, Мадарс Ласманис за 2020 год получили почти 58 тысяч евро до уплаты налогов. Впрочем, большую часть того года министром был Юрис Пуце.

Подробнее смотрите в сюжете LTV Panorāma


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