Видео ⟩ На зарплаты работников бюро VARAM за 2021 год потрачено 350 000 евро

В бюро Плешса работает 13 человек, среди них три внештатных советника без зарплаты. Среди всех министерств нынешнего правительства именно бюро Плешса самое большое. Следом идут министр земледелия Каспарс Герхардс (11 работников) и министр юстиции Янис Борданс (10 человек).

Большая часть работников бюро связана с партией Плешса - "Для развития Латвии). Последней к бюро присоединилась дочь депутата Сейма Даце Рукшане-Шчипински - Аннемария Рукшане.

"Госпожа Рукшане работает над вопросами, связанными с коммуникацией в интернет-среде. Ее рабочие обязанности разнообразны и очень широки. Я не смогу пересказать их список от А до Я, но человек достаточно много работает", - объяснил передаче министр.

Зарплата советника составляет около 2000 евро до уплаты налогов, но декларации чиновников показывают, что возможно получать намного больше. Например, советник Плешса, только что ставший главой самоуправления Елгавского края, Мадарс Ласманис за 2020 год получили почти 58 тысяч евро до уплаты налогов. Впрочем, большую часть того года министром был Юрис Пуце.

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