Ср, 26.01.2022
Год назад дети составляли всего 3% всех инфицированных, а сейчас их 40%. Валт Аболс, председатель правления Детской больницы
Валт Аболс, председатель правления Детской больницы
1

Разговаривать с телефоном на латышском? Это реальность!

ФОТО: Shutterstock

Было бы здорово поговорить со смартфоном, холодильником или автомобилем на латышском языке, особенно для тех, у кого знание иностранного языка или произношение немного хромает. В течение многих лет пользователи, которые владеют распространенными языками, отдавали голосовые команды и слушали информацию о погоде, ситуациях на дороге или исторических фактах в аудиоформате, но мы все с грустью мечтаем о том дне, когда сможем говорить с оборудованием на нашем родном языке. Не исключено, что такая возможность появится у нас относительно скоро, ведь в конце марта технологическая компания Tilde совместно с учеными Латвийского университета завершит трехлетний исследовательский проект по голосовой связи с компьютерными системами.

Проект "Моделирование многоязычной коммуникации человека и компьютера с использованием искусственного интеллекта" при поддержке Фондов сплочения Европейского союза (ЕС) направлен на создание решения, которое понимает речь на родном языке, способно ее генерировать, обучаться диалогам из собранных данных и изучает несколько языков одновременно.

"Смысл этого проекта в том, чтобы обеспечить голосовую связь с помощью устройств, отвечающих требованиям как конфиденциальности, так и экономической эффективности. Это будет полезная технология не только для граждан Латвии, но и для граждан всего Европейского союза, потому что решение дает возможность общаться на разных языках", - говорит руководитель отдела развития международного бизнеса Tilde Каспарс Каулиньш.

Уже проделан большой объем работы в 11 этапов. Прототип системы научился формулировать сочетания и словосочетания из нескольких слов, проводить морфологический анализ и склонять слова, благодаря чему генерируемая речь становится все более естественной. Он также может определять эмоциональное состояние пользователя, чтобы корректировать то, как он говорит при общении с испуганным или раздраженным человеком. Алгоритмы искусственного интеллекта также учатся предугадывать следующее действие собеседника и использовать фразы, которые направят разговор в нужное русло. С завершением каждого последующего этапа ученые приближаются к моменту, когда они смогут общаться с машиной на латышском, литовском, эстонском и других языках как с живым человеком.

Параллельно с исследованиями готовится практический, работоспособный прототип. На первых порах это поможет медицинской отрасли.

"Мы создали двух виртуальных помощников для детской больницы. Одного из них мы назвали Вратарь. Он будет приветствовать посетителей на входе, поможет им понять, куда им нужно идти, и убедиться, что они соблюдают все правила. Второе решение - приложение "Помощник врача", с помощью которого медицинский работник сможет получать информацию о пациентах и ​​вводить новые данные. Например, врач утром в больнице может просмотреть в приложении результаты последних анализов пациента или вслух спросить у ассистента информацию и прослушать ответ. Вы также сможете обсудить направление к специалисту или изменение в ходе лечения", - говорит К. Каулиньш.

В будущем это решение будет доступно и в других отраслях. Это означает, что у каждого жителя Латвии будет возможность разговаривать на латышском языке со своим автомобилем, умным домом, холодильником, смартфоном и другими умными устройствами, не опасаясь утечки информации. Защита данных будет осуществляться на самом высоком уровне.

"Люди ежедневно отправляют голосовые сообщения, и все чаще дают телефону голосовые команды, потому что это просто быстрее, чем вводить всю необходимую информацию в письменном виде. Для удобства спрос на такие решения будет только увеличиваться. И если они понимают твой родной язык, это еще лучше, люди не захотят отказываться от этой возможности, - говорит представитель Tilde, подчеркивая важность поддержки политики сплочения. - Малым языковым нациям трудно конкурировать на мировом рынке, поэтому финансирование из фондов сплочения ЕС - это уникальная возможность для исследования и разработки таких технологий. Это чрезвычайно важно".

Значительные ресурсы будут по-прежнему доступны для разработки решений, облегчающих жизнь гражданам ЕС. В новом программном периоде политики сплочения Европейского союза с 2021 по 2027 год для развития латвийской экономики предусмотрено около 10,5 миллиарда евро, которые предполагается использовать для достижения пяти основных целей ЕС: более разумная Европа, более зеленая Европа, более объединенная Европа, более социальная Европа и более близкая к своим жителям Европа.

Более разумная Европа направлена ​​на поддержку инновационных и осознанных экономических изменений и цифровизации. Более зеленая Европа реализует проекты по обеспечению климатической нейтральности и защиты окружающей среды, а более сплоченная Европа стремится развивать безопасный, устойчивый и доступный транспорт и цифровую связь. Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, в то время как Европа, более близкая к своим жителям, означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back