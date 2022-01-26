Разговаривать с телефоном на латышском? Это реальность!

Параллельно с исследованиями готовится практический, работоспособный прототип. На первых порах это поможет медицинской отрасли.

"Мы создали двух виртуальных помощников для детской больницы. Одного из них мы назвали Вратарь. Он будет приветствовать посетителей на входе, поможет им понять, куда им нужно идти, и убедиться, что они соблюдают все правила. Второе решение - приложение "Помощник врача", с помощью которого медицинский работник сможет получать информацию о пациентах и ​​вводить новые данные. Например, врач утром в больнице может просмотреть в приложении результаты последних анализов пациента или вслух спросить у ассистента информацию и прослушать ответ. Вы также сможете обсудить направление к специалисту или изменение в ходе лечения", - говорит К. Каулиньш.

В будущем это решение будет доступно и в других отраслях. Это означает, что у каждого жителя Латвии будет возможность разговаривать на латышском языке со своим автомобилем, умным домом, холодильником, смартфоном и другими умными устройствами, не опасаясь утечки информации. Защита данных будет осуществляться на самом высоком уровне.

"Люди ежедневно отправляют голосовые сообщения, и все чаще дают телефону голосовые команды, потому что это просто быстрее, чем вводить всю необходимую информацию в письменном виде. Для удобства спрос на такие решения будет только увеличиваться. И если они понимают твой родной язык, это еще лучше, люди не захотят отказываться от этой возможности, - говорит представитель Tilde, подчеркивая важность поддержки политики сплочения. - Малым языковым нациям трудно конкурировать на мировом рынке, поэтому финансирование из фондов сплочения ЕС - это уникальная возможность для исследования и разработки таких технологий. Это чрезвычайно важно".

Значительные ресурсы будут по-прежнему доступны для разработки решений, облегчающих жизнь гражданам ЕС. В новом программном периоде политики сплочения Европейского союза с 2021 по 2027 год для развития латвийской экономики предусмотрено около 10,5 миллиарда евро, которые предполагается использовать для достижения пяти основных целей ЕС: более разумная Европа, более зеленая Европа, более объединенная Европа, более социальная Европа и более близкая к своим жителям Европа.

Более разумная Европа направлена ​​на поддержку инновационных и осознанных экономических изменений и цифровизации. Более зеленая Европа реализует проекты по обеспечению климатической нейтральности и защиты окружающей среды, а более сплоченная Европа стремится развивать безопасный, устойчивый и доступный транспорт и цифровую связь. Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, в то время как Европа, более близкая к своим жителям, означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.