Фото ⟩ Обед в одной из центральных средних школ Нью-Йорка

Крис Вангелоу в соцсетях опубликовал несколько снимков, на которых видны школьные обеды его сына.

На одной фотографии видны несколько куриных наггетсов и горсть слипшегося риса и моркови, а на другой - кусочек пиццы и три дольки апельсина. Еще на одном фото - омлет, томатный соус и булочка белого хлеба.

ФОТО: Facebook / Chris Vangellow

"Дети жалуются на количество еды, которую они получают на обед", - рассказал Вангелоу изданию The Independent. "Ее становится все меньше и меньше. Мне было интересно, насколько все действительно плохо, поэтому сказал сделать несколько снимков".

"Сегодня получил эту фотографию. Это действительно смешно. Не нужно говорить мне ерунду - "вы получили то, за что платили" или "просто дайте ему с собой продуктов дополнительно, - подписал один из снимков в соцсетях отец. - Проблема в том, что не все семьи могут это сделать. Мы живем не в очень богатом районе. Некоторым детям нечего есть дома, и им нужно выживать на школьные обеды".

ФОТО: Facebook/Chris Vangellow

"Это недостаточно питательная еда, это недостаточно сытно, - сказал отец изданию The Independent. - Особенно для тех, кто занимается спортом. Они с этим не смогут выдержать игры в баскетбол".

Сыну Вангелоу 16 лет. Обеды в школе - бесплатные.