Пт, 28.01.2022
В Латвии вообще происходит сумасшедший дом! эстонец о коронаограничениях в нашей стране
эстонец о коронаограничениях в нашей стране

Чтобы детство было на пару тонов светлее

Иллюстративное фото ФОТО: Gwoeii/Shutterstock.com

Когда после падения "железного занавеса" жители бывших советских республик впервые попали в Западную Европу, за красочными полками магазинов одним из самых впечатляющих моментов, вызвавших у них культурный шок, стало открытое и инклюзивное общество. Пожилые люди в инвалидных колясках посещали театральные представления, дети с физическими недостатками или психическими заболеваниями играли со своими сверстниками в парках. Несмотря на проблемы со здоровьем, эти люди старались жить как можно более полноценной жизнью, и все общество помогало им, в то время как на постсоветском пространстве инвалидность, по сути, являлась приговором провести остаток жизни в своем доме или в медицинском учреждении.

Благодаря политике сплочения Европейского союза (ЕС) в новых государствах-членах проделана большая работа для построения инклюзивного общества. Эта работа продолжается, и одним из положительных примеров улучшения жизни детей с особыми потребностями является фонд Caritas Latvija, который уже три года предоставляет социальные услуги детям с функциональными нарушениями в Риге.

"Caritas Latvija развивает социальные услуги уже несколько лет. Мы больше концентрируемся на социальных услугах для детей с ограниченными возможностями и их семей. В этом проекте Европейского социального фонда, который реализуется с начала 2019 года, мы развиваем и наращиваем потенциал этих услуг, предоставляя услуги дневного центра, домашнего ухода, социальной реабилитации для детей, а также услуги социальной реабилитации для их родителей или опекунов", - говорит председатель правления Caritas Latvija Инесе Швекле, добавляя, что все услуги в рамках проекта предоставляются детям до 17 лет, проживающим в Риге. Услугами воспользовались 50 детей, и подобные проекты были реализованы другими фондами в других регионах Латвии.

"Caritas Latvija давно работает с детьми с ограниченными возможностями, создавая различные лагеря. Мы уже раньше думали о предоставлении социальных услуг, и когда увидели, что социальные фонды предлагают поддержку, своевременно стали развивать эти услуги. Мы информировали о появившихся возможностях социальные службы, которые курируют многих из этих детей, оповестили семьи через социальные сети, обратились к родительским организациям и инициативным группам. Необходимо поблагодарить родителей за отзывчивость, потому что они очень активно информируют друг друга в различных группах в WhatsApp и социальных сетях", - вспоминает предысторию проекта руководитель фонда.

Она подчеркивает, что с каждым ребенком проводится индивидуальная работа. Сначала междисциплинарная команда специалистов во главе с социальным работником составляет план социальной реабилитации конкретного ребенка, согласовывает его с родителями и при необходимости привлекает медиков, чтобы социальная реабилитация не была оторвана от медицинской помощи. Таким образом, эти два вида реабилитации идут рука об руку.

"Средства Европейского социального фонда для этой целевой группы были и, безусловно, остаются очень, очень важными, потому что они дают клиентам возможность посещать бесплатные занятия и консультации специалистов. Они способствуют развитию детей, уменьшают изоляцию и облегчают жизнь родителям. Клиентам были доступны социальный работник, эрготерапевт, арт-терапевт, физиотерапевт, логопед и многие другие специалисты. Чтобы улучшить качество занятий для детей, на предоставленные средства мы улучшили материально-техническую базу", - говорит Швекле.

С прошлого года осуществляется вторая фаза проекта. Услуга предназначена для детей от рождения до 20 лет. В рамках этой программы предоставляется поддержка в уходе, включая прием пищи, приготовление еды, переодевание, позиционирование, гигиену тела и внешний вид, прием лекарств, присмотр, умение обслуживать себя, социальные навыки и содержательный досуг. Также обеспечивается сопровождение ребенка и технические средства.

Услугой могут воспользоваться дети, задекларированные в Риге, если им выдано заключение Государственной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности (SDEĀVK) о необходимости особого ухода или справка от семейного врача о том, что ребенок нуждается в заключении о необходимости особого ухода SDEĀVK, а также дети, имеющие инвалидность или справку от семейного врача или психиатра о необходимости установления инвалидности.

Значительная поддержка Европейским социальным фондом инициатив по построению инклюзивного общества предусмотрена также в плане на период 2021-2027 годов. В общей сложности около 10,5 миллиарда евро поступит в экономику Латвии через инструменты политики сплочения для достижения пяти основных целей ЕС: более умная Европа, более зеленая Европа, более сплоченная Европа, более социальная Европа и более близкая к жителям Европа.

Высокотехнологичная Европа направлена ​​на поддержку инновационных и осознанных экономических изменений и цифровизации. Более зеленая Европа реализует проекты по обеспечению климатической нейтральности и защиты окружающей среды, а более сплоченная Европа стремится развивать безопасный, устойчивый и доступный транспорт и цифровую связь. Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, в то время как Европа, более близкая к своим жителям, означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.

Статья создана в рамках проекта #RītdienasEs. Проект реализован при финансовой поддержке Европейского союза.


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