Чтобы детство было на пару тонов светлее

Она подчеркивает, что с каждым ребенком проводится индивидуальная работа. Сначала междисциплинарная команда специалистов во главе с социальным работником составляет план социальной реабилитации конкретного ребенка, согласовывает его с родителями и при необходимости привлекает медиков, чтобы социальная реабилитация не была оторвана от медицинской помощи. Таким образом, эти два вида реабилитации идут рука об руку.

"Средства Европейского социального фонда для этой целевой группы были и, безусловно, остаются очень, очень важными, потому что они дают клиентам возможность посещать бесплатные занятия и консультации специалистов. Они способствуют развитию детей, уменьшают изоляцию и облегчают жизнь родителям. Клиентам были доступны социальный работник, эрготерапевт, арт-терапевт, физиотерапевт, логопед и многие другие специалисты. Чтобы улучшить качество занятий для детей, на предоставленные средства мы улучшили материально-техническую базу", - говорит Швекле.

С прошлого года осуществляется вторая фаза проекта. Услуга предназначена для детей от рождения до 20 лет. В рамках этой программы предоставляется поддержка в уходе, включая прием пищи, приготовление еды, переодевание, позиционирование, гигиену тела и внешний вид, прием лекарств, присмотр, умение обслуживать себя, социальные навыки и содержательный досуг. Также обеспечивается сопровождение ребенка и технические средства.

Услугой могут воспользоваться дети, задекларированные в Риге, если им выдано заключение Государственной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности (SDEĀVK) о необходимости особого ухода или справка от семейного врача о том, что ребенок нуждается в заключении о необходимости особого ухода SDEĀVK, а также дети, имеющие инвалидность или справку от семейного врача или психиатра о необходимости установления инвалидности.

Значительная поддержка Европейским социальным фондом инициатив по построению инклюзивного общества предусмотрена также в плане на период 2021-2027 годов. В общей сложности около 10,5 миллиарда евро поступит в экономику Латвии через инструменты политики сплочения для достижения пяти основных целей ЕС: более умная Европа, более зеленая Европа, более сплоченная Европа, более социальная Европа и более близкая к жителям Европа.

Высокотехнологичная Европа направлена ​​на поддержку инновационных и осознанных экономических изменений и цифровизации. Более зеленая Европа реализует проекты по обеспечению климатической нейтральности и защиты окружающей среды, а более сплоченная Европа стремится развивать безопасный, устойчивый и доступный транспорт и цифровую связь. Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, в то время как Европа, более близкая к своим жителям, означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.