Определились финалисты конкурса Supernova
Поздно вечером 5 февраля прошел прямой эфир полуфинала конкурса Supernova, где были выбраны 10 участников, которые будут бороться за возможность представлять Латвию на "Евровидении-2022" в Италии.
Поздно вечером 5 февраля прошел прямой эфир полуфинала конкурса Supernova, где были выбраны 10 участников, которые будут бороться за возможность представлять Латвию на "Евровидении-2022" в Италии.
Напомним, жюри LTV отобрало 16 участников, а семнадцатого выбрали с помощью интернет-голосования. В полуфинале принимали участие:
Амината, Беатрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце, Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Зелма.
Ранее Амината сообщила в соцсетях, что заболела, а потому не сможет выйти на сцену вместе с другими участниками. По словам певицы, она будет выступать удаленно - из дома.
Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.
Галерея: Репетиция полуфинала Supernova