Вс, 6.02.2022
Полиция предала Байбу Саулите Уильям Хьюз об убийстве Байбы Саулите в Ирландии
Уильям Хьюз об убийстве Байбы Саулите в Ирландии

Определились финалисты конкурса Supernova

Репетиция полуфинала "Supernova 2022" ФОТО: LTV/ Aksels Roberts Zirnis

Поздно вечером 5 февраля прошел прямой эфир полуфинала конкурса Supernova, где были выбраны 10 участников, которые будут бороться за возможность представлять Латвию на "Евровидении-2022" в Италии. 

Напомним, жюри LTV отобрало 16 участников, а семнадцатого выбрали с помощью интернет-голосования. В полуфинале принимали участие:

Амината, Беатрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце, Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Зелма.

Ранее Амината сообщила в соцсетях, что заболела, а потому не сможет выйти на сцену вместе с другими участниками. По словам певицы, она будет выступать удаленно - из дома.

После голосования жюри и зрителей в финал прошли: Амината, Линда Рушениеце, объединение Mēs Jūs Mīlam, Элина Глузунова, Citi Zēni, Bermudu Divstūris, Bujāns, Микс Галвановскис и RAUM.

Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.

Галерея: Репетиция полуфинала Supernova


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back