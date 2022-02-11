Без сортировки отходов мы выбрасываем тысячи. Разве это правильно?

Для эксперимента мы вместе с RNP выбрали дом в Риге, где никогда не сортировали мусор, чтобы точно выяснить, сколько денег жители дома выбрасывают из-за несортировки — именно таких отходов, которые легко распознать и отсортировать. В результате мы выяснили, что примерно 25% объема отходов в контейнере составляют биоразлагаемые отходы, которые можно сортировать, вывозить дешевле и передавать на дальнейшую переработку. Еще примерно 25% — это сухая пластиковая, бумажная, металлическая и стеклянная упаковка, отходы, которые в отсортированном виде вывозятся бесплатно. К этому также можно добавить текстиль, который также может быть сдан бесплатно. Реальная доля бытовых отходов в контейнере составляет едва ли половину от общего объема; расчеты показывают, что одна лишь сортировка может уменьшить объем бытовых отходов на 52%. Кроме того, это легко сортируемый объем, не требующий особых усилий — более скрупулезная сортировка позволяет сдать на переработку еще больший объем. В ходе эксперимента мы выяснили, что из-за несортированного мусора этот шестиквартирный дом выбрасывает около 720 евро в год, а для дома с 30 квартирами сумма составит 3600 евро в год. Это деньги, которые можно не выбрасывать в отходы, если только жители изменят свои привычки и начнут отходы сортировать. Еще один эксперимент с многоквартирным домом, которому мы обеспечили все необходимое для сортировки, начиная с контейнеров во дворе и заканчивая наборами для сортировки мусора, которые удобно использовать в квартирах, доказывает: с началом сортировки все действительно получается хорошо. Результаты сортировки по конкретному дому очень хорошие, и мы видим, что в то время как стоимость обращения с отходами для многих растет из-за повышения тарифов, у этого дома роста стоимости в счете нет. Кроме того, по-прежнему существует потенциал уменьшения счета, нужно всего лишь немного изменить повседневные привычки: уделять больше внимания тому, что выбрасывается, и отделять то, что годится для переработки, что можно сдавать бесплатно или по сниженной стоимости.