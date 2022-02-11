Без сортировки отходов мы выбрасываем тысячи. Разве это правильно?

В Латвии в настоящее время около частных и многоквартирных домов установлено несколько тысяч коричневых контейнеров для биологических отходов (из них около 1500 в Риге). По сравнению с концом 2020 года, когда с начала сортировки BIO в Риге прошло семь месяцев, количество таких контейнеров увеличилось почти на 90%. Следует признать, что по сортировке BIO все еще достаточно вопросов, но также растет доля населения, знающая, что биоразлагаемые отходы, которые выбрасываются в коричневый контейнер, — это сухие пищевые отходы без упаковки и зеленые отходы, а также растительная масса, которые могут быть эффективно переработаны в компост, а затем в биогаз. Это кожура и сердцевины овощей и фруктов, яичная скорлупа, кости рыб, кости и остатки мяса, чайная и кофейная гуща, увядшие цветы, скошенная трава, а также огородные растения, корни, сорняки и мелкие ветки деревьев.
Как и в случае с упаковкой и стеклянной тарой, за установкой коричневого контейнера BIO необходимо обращаться либо к управляющему домом, если вы живете в многоквартирном доме, либо «напрямую» к управляющему отходами, если вы живете в частном доме.
Цель — уменьшить чрезмерное потребление и способствовать сортировке
Ввиду постоянно растущего количества отходов мы запустили кампанию «Не закопай будущее в мусор!» Цель кампании – уменьшить чрезмерное потребление и количество отходов в Латвии. Мы хотим не только привлечь внимание к угрозам для окружающей среды и здоровья человека из-за растущего потребления и увеличения количества отходов, но и побудить каждого изменить свои повседневные привычки ради лучшего будущего. Наряду с кампанией мы объясняем важность сортировки мусора. Кроме того, поощряя все более тщательную сортировку и передачу «для второй жизни» всего, что можно сдать, прошлым летом мы начали устанавливать контейнеры для сортировки текстиля, предлагая жителям дать вторую жизнь ненужной одежде, обуви и домашнему текстилю. В прошлом году, популяризируя сортировку BIO, мы объявили конкурс «Сортируй BIO» для многоквартирных домов. Во время конкурса мы определили дом, который лучше всего справляется с сортировкой BIO, а летом поздравили победителей конкурса сортировки (участвовало около 40 тысяч рижан).
Цель всех этих и будущих образовательных мероприятий — привлечь внимание людей к тому, что в повседневной жизни остается незамеченным, но является очень важным фактором в контексте нашего общего будущего. Прежде всего нам нужно обратить внимание на свое потребление — это наиболее эффективный способ сокращения массы отходов. Во-вторых, большая часть отходов при правильной сортировке может получить новую жизнь в виде строительных материалов, теплоизоляционных материалов, новых пластиковых изделий, покрытий для детских площадок, одежды и многого другого. Конечно, отходы также могут быть превращены в компост и стать сырьем для производства энергии.
Эффективное достижение целей возможно только при сотрудничестве
Во всей нашей деятельности мы видим важность сотрудничества. В вопросе сортировки отходов важно сотрудничать управляющим отходами с управляющими домами, управляющим домом с жильцами дома. Чем образованнее управляющие домом и жильцы, тем лучше результаты для достижения общей цели — сортируется то, что подлежит переработке, и в то же время уменьшается сумма счета за обращение с отходами.
После проведенного «Clean R» исследования мы видим, что большинство жителей начинают сортировку, если у дома появляется контейнер. Часть делает это только потому, что есть такая возможность, часть сортирует уже сознательно — кто-то для сохранения окружающей среды, кто-то для снижения затрат. И это тот случай, когда забота об окружающей среде и экологических ресурсах — это еще и забота о наших финансовых ресурсах: не выбрасываем то, что можно переработать, покупаем столько, сколько можем потребить. Мы должны начать со своей квартиры, своего дома, своего рабочего места, своего двора или приусадебного участка, и только мы и все вместе достигнем того, чтобы наше будущее не было «зарыто в мусоре».