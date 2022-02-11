Пт, 11.02.2022
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Без сортировки отходов мы выбрасываем тысячи. Разве это правильно?

Guntars Levics ФОТО: Dienas Mediji, Kristaps Kalns

Любое увеличение расходов мотивирует людей пересматривать свои привычки, искать способы сэкономить. Это прекрасно иллюстрирует нынешний рост цен на газ и электроэнергию, и все больше отражается в сфере обращения с отходами. По мере роста стоимости за управление несортированными бытовыми отходами, люди стали более ответственными и больше сортируют мусор, хотя объем несортированных отходов все же не уменьшается. Еще достаточно много людей всегда выбрасывает весь мусор в один контейнер для бытовых отходов, буквально выкидывая деньги на ветер.

В декабре и январе «Clean R» в сотрудничестве с SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) провели уникальный эксперимент, в ходе которого были рассортированы контейнеры для бытовых отходов из домов, где сортировка не проводится. В ходе эксперимента выяснилось, что один небольшой шестиквартирный дом выбрасывает около 720 евро в год из-за несортированных отходов, для дома с 30 квартирами это уже 3600 евро. Ранее мы рассказывали, что сортировка экономит деньги, но теперь мы можем доказать это точными данными, которые, я надеюсь, многих убедят.

Каждый из нас производит почти 500 килограммов отходов в год (после восстановления независимости Латвии на человека приходилось около 200 килограммов). Общее количество отходов ежегодно увеличивается в среднем на 2-5%. Количество бытовых отходов, образующихся в Латвии, превышает 900 тысяч тонн в год, и около трети этого количества попадает в Гетлини. Такую массу необходимо сократить, и один из способов добиться этого — не только уменьшить объем отходов, что каждый может сделать, покупая более обдуманно и не беря лишнего, но и сортируя отходы. Можно сказать, что уже освоена сортировка сухой упаковки – бумажной, пластиковой и металлической, а также стеклянной; следующий большой шаг – сортировка биоотходов. Эксперимент «Clean R» и RNP показал, что средняя доля биоразлагаемых отходов в контейнере для бытовых отходов составляет около 25%. Перемещение этих 25% отходов в коричневый контейнер BIO и передача их на дальнейшую переработку — одна из самых важных задач «Clean R» на пути к более ответственной и зеленой Латвии.

Преимущества: меньший счет, инвестиции в экономику замкнутого цикла

Для эксперимента мы вместе с RNP выбрали дом в Риге, где никогда не сортировали мусор, чтобы точно выяснить, сколько денег жители дома выбрасывают из-за несортировки — именно таких отходов, которые легко распознать и отсортировать. В результате мы выяснили, что примерно 25% объема отходов в контейнере составляют биоразлагаемые отходы, которые можно сортировать, вывозить дешевле и передавать на дальнейшую переработку. Еще примерно 25% — это сухая пластиковая, бумажная, металлическая и стеклянная упаковка, отходы, которые в отсортированном виде вывозятся бесплатно. К этому также можно добавить текстиль, который также может быть сдан бесплатно. Реальная доля бытовых отходов в контейнере составляет едва ли половину от общего объема; расчеты показывают, что одна лишь сортировка может уменьшить объем бытовых отходов на 52%. Кроме того, это легко сортируемый объем, не требующий особых усилий — более скрупулезная сортировка позволяет сдать на переработку еще больший объем. В ходе эксперимента мы выяснили, что из-за несортированного мусора этот шестиквартирный дом выбрасывает около 720 евро в год, а для дома с 30 квартирами сумма составит 3600 евро в год. Это деньги, которые можно не выбрасывать в отходы, если только жители изменят свои привычки и начнут отходы сортировать. Еще один эксперимент с многоквартирным домом, которому мы обеспечили все необходимое для сортировки, начиная с контейнеров во дворе и заканчивая наборами для сортировки мусора, которые удобно использовать в квартирах, доказывает: с началом сортировки все действительно получается хорошо. Результаты сортировки по конкретному дому очень хорошие, и мы видим, что в то время как стоимость обращения с отходами для многих растет из-за повышения тарифов, у этого дома роста стоимости в счете нет. Кроме того, по-прежнему существует потенциал уменьшения счета, нужно всего лишь немного изменить повседневные привычки: уделять больше внимания тому, что выбрасывается, и отделять то, что годится для переработки, что можно сдавать бесплатно или по сниженной стоимости.

Эксперименты показывают, что домохозяйство, которое сортирует отходы, в отличие от домохозяйства, которое не обращает на это внимания, сокращает общий счет примерно на 30%. Для тех, кто еще не начал сортировать мусор, стоит помнить: управление несортированными отходами с этого года стало дороже и рост стоимости, вероятно, продолжится и в будущем.

Еще одним важным преимуществом является возможность увеличить переработку вторичных отходов и тех отходов, которые мы инвестируем в производство энергии. Отходы становятся важным источником энергии для индустриальных предприятий по всему миру, но в этом процессе решающее значение имеет их сортировка.

Следующий шаг в сортировке – биологические отходы

В целом можно сказать, что пока мы научились справляться с сортировкой картонной, пластиковой, стеклянной и металлической тары, но теперь нужно сделать следующий шаг — заняться сортировкой и биоотходов.

В Латвии в настоящее время около частных и многоквартирных домов установлено несколько тысяч коричневых контейнеров для биологических отходов (из них около 1500 в Риге). По сравнению с концом 2020 года, когда с начала сортировки BIO в Риге прошло семь месяцев, количество таких контейнеров увеличилось почти на 90%. Следует признать, что по сортировке BIO все еще достаточно вопросов, но также растет доля населения, знающая, что биоразлагаемые отходы, которые выбрасываются в коричневый контейнер, — это сухие пищевые отходы без упаковки и зеленые отходы, а также растительная масса, которые могут быть эффективно переработаны в компост, а затем в биогаз. Это кожура и сердцевины овощей и фруктов, яичная скорлупа, кости рыб, кости и остатки мяса, чайная и кофейная гуща, увядшие цветы, скошенная трава, а также огородные растения, корни, сорняки и мелкие ветки деревьев.

Как и в случае с упаковкой и стеклянной тарой, за установкой коричневого контейнера BIO необходимо обращаться либо к управляющему домом, если вы живете в многоквартирном доме, либо «напрямую» к управляющему отходами, если вы живете в частном доме.

Цель — уменьшить чрезмерное потребление и способствовать сортировке

Ввиду постоянно растущего количества отходов мы запустили кампанию «Не закопай будущее в мусор!» Цель кампании – уменьшить чрезмерное потребление и количество отходов в Латвии. Мы хотим не только привлечь внимание к угрозам для окружающей среды и здоровья человека из-за растущего потребления и увеличения количества отходов, но и побудить каждого изменить свои повседневные привычки ради лучшего будущего. Наряду с кампанией мы объясняем важность сортировки мусора. Кроме того, поощряя все более тщательную сортировку и передачу «для второй жизни» всего, что можно сдать, прошлым летом мы начали устанавливать контейнеры для сортировки текстиля, предлагая жителям дать вторую жизнь ненужной одежде, обуви и домашнему текстилю. В прошлом году, популяризируя сортировку BIO, мы объявили конкурс «Сортируй BIO» для многоквартирных домов. Во время конкурса мы определили дом, который лучше всего справляется с сортировкой BIO, а летом поздравили победителей конкурса сортировки (участвовало около 40 тысяч рижан).

Цель всех этих и будущих образовательных мероприятий — привлечь внимание людей к тому, что в повседневной жизни остается незамеченным, но является очень важным фактором в контексте нашего общего будущего. Прежде всего нам нужно обратить внимание на свое потребление — это наиболее эффективный способ сокращения массы отходов. Во-вторых, большая часть отходов при правильной сортировке может получить новую жизнь в виде строительных материалов, теплоизоляционных материалов, новых пластиковых изделий, покрытий для детских площадок, одежды и многого другого. Конечно, отходы также могут быть превращены в компост и стать сырьем для производства энергии.

Эффективное достижение целей возможно только при сотрудничестве

Во всей нашей деятельности мы видим важность сотрудничества. В вопросе сортировки отходов важно сотрудничать управляющим отходами с управляющими домами, управляющим домом с жильцами дома. Чем образованнее управляющие домом и жильцы, тем лучше результаты для достижения общей цели — сортируется то, что подлежит переработке, и в то же время уменьшается сумма счета за обращение с отходами.

После проведенного «Clean R» исследования мы видим, что большинство жителей начинают сортировку, если у дома появляется контейнер. Часть делает это только потому, что есть такая возможность, часть сортирует уже сознательно — кто-то для сохранения окружающей среды, кто-то для снижения затрат. И это тот случай, когда забота об окружающей среде и экологических ресурсах — это еще и забота о наших финансовых ресурсах: не выбрасываем то, что можно переработать, покупаем столько, сколько можем потребить. Мы должны начать со своей квартиры, своего дома, своего рабочего места, своего двора или приусадебного участка, и только мы и все вместе достигнем того, чтобы наше будущее не было «зарыто в мусоре».


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