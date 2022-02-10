Фото ⟩ На барахолке Latgalīte сносят киоски

Как указала TVNET руководитель отдела маркетинга и развития Rīgas Centrāltirgus Рената Петрова, с 1 января этого года территорию Latgalīte под свое крыло переняло предприятие Rīgas Centrāltirgus, в связи с чем начаты работы по приведению территории в порядок, что включает в себя и демонтаж отдельных торговых киосков.