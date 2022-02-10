Фото ⟩ На барахолке Latgalīte сносят киоски
В четверг 10 февраля, на барахолке Latgalīte был начат демонтаж торговых киосков.
В четверг 10 февраля, на барахолке Latgalīte был начат демонтаж торговых киосков.
Как указала TVNET руководитель отдела маркетинга и развития Rīgas Centrāltirgus Рената Петрова, с 1 января этого года территорию Latgalīte под свое крыло переняло предприятие Rīgas Centrāltirgus, в связи с чем начаты работы по приведению территории в порядок, что включает в себя и демонтаж отдельных торговых киосков.
- указала Петрова.
Рынок находится в квартале улиц Абренес, Лачплеша, Фирса Садовникова и Дзирнаву, он занимает очень небольшую часть квартала общей площадью 2409 квадратных метров.
Два года назад от торговых киосков была "очищена" площадь улицы Гоголя на Рижском центральном рынке, так как большая часть киосков находилась там незаконно.