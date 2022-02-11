Маленькие хитрости для уменьшения чрезмерного потребления

Легкий путь – потребление товаров

Легкий путь — это, по сути, разные модели поведения, схемы, которые мы ежедневно используем для создания ощущения счастья и благополучия. Ну, например, каждый раз, когда мы чувствуем себя усталыми или заработавшимися, то можем вознаградить себя, купив что-то желаемое. Делая это, мы обретаем уверенность, что «усилия имели смысл», и на какое-то время становимся немного счастливее. Этой модели усиленно побуждает следовать абсолютно все — от привлекательных знаменитостей в социальных сетях до стремления принадлежать, быть «таким же, как все». Кроме того, в случае с потреблением мы ошибочно склонны думать, что большое наслаждение складывается из небольших ежедневных радостей. А именно – множество мелких повседневных покупок, чтобы порадовать себя, в конце месяца, сложатся в ощущение счастья. Однако чаще всего мы чувствуем обратное – осознав, сколько денег было потрачено на полную ерунду, мы можем стать еще несчастнее. Ощущение счастья так и остается недостижимым, зато добавляется разочарование и будущие новые горы отходов. Мы покупаем гораздо больше, чем нужно – выбрасываем несъеденной треть еды, одежду надеваем лишь несколько раз, прежде чем выбросить, быстро заменяем сломанные вещи новыми вместо того, чтобы чинить их.

За деньги можно купить кратковременное счастье, но это простой путь, не дающий долгосрочного эффекта. Удовлетворение, создаваемое потреблением, недолговечно, и даже обладая довольно внушительным количеством вновь приобретенных вещей, люди уже вскоре возвращаются к своему прежнему эмоциональному состоянию — чувствуют себя несчастными и опустошенными.

Трудный путь, преумножающий ощущение счастья

Хорошая новость в том, что есть способ продлить ощущение счастья. Однако это требует некоторой дисциплины. Если хотите чувствовать себя хорошо – тратьте деньги на новые впечатления. Вместо новой одежды пригласите на ужин друзей. Накопите средства и отправьтесь в давно желанное путешествие, открывая для себя новые места, ситуации и набираясь небывалого опыта. Несомненно, в большинстве случаев это потребует больших вложений, а также отказа от привычных повседневных удовольствий. Однако эффект от траты на опыт гораздо более продолжительный и значительно увеличивает ощущение счастья в долгосрочном периоде. О кофе и пирожном, которые сделали вас счастливым после сумасшедшего дня, вы забудете на следующее утро, но посещение концерта с хорошим другом еще долго будет заряжать батареи. Если не верите – рекомендую проверить.

Однако понятно, что человеческой природе часто бывает свойственно обменивать краткосрочные удовольствия на более труднодостижимые долгосрочные цели. Что делать?

Несколько простых трюков для изменения привычек

Один поистине действенный метод — публично заявить о своей решимости. Обещание, данное публично, по-прежнему имеет огромную силу просто потому, что никто из нас не хочет, чтобы его считали человеком, не умеющим держать слово. Ну, например, если в своей социальной сети вы объявите, что на ближайшие полгода откажетесь от ресторанной еды и будете готовить дома, чтобы купить долгожданный билет в теплое и солнечное место, скорее всего, вы выполните свое обещание, к тому же получив поощрение и похвалу от своих друзей и знакомых. Не сдержать это обещание будет намного проще, если промолчать.

Еще один хороший способ закрепить новые привычки — привнести в них элемент игры. Поспорьте с коллегой, что вы сможете провести ближайший месяц без ежеутреннего или послеобеденного кофе, который берете с собой по пути в офис в своем любимом магазинчике тут же, за углом. Если не сдержите свое обещание, вы не только нарушите публичное обязательство, но и проспорите еще что-нибудь.