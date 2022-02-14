Борьба за работников поколения Z уже началась

Каждое новое поколение вынуждено принимать правила игры, царившие в то время в мире. Однако ясно, что каждое поколение также влияет на окружающий мир и меняет его в свою сторону. Не исключено, что поколению Z не придется сильно приспосабливаться к существующему порядку, потому что человечество в основном движется к тому образу жизни, который уже практикуют эти молодые люди.

"До конца 19 века нашим предкам было трудно признать мысль о том, что мир может измениться. Конечно, времена года менялись, год мог быть более влажным или более сухим, но в целом они жили в статичном мире. Возможно, они вообще не подозревали о том, что мир может находиться в состоянии постоянного прогресса. В результате старейшины имели огромную власть и право голоса. Стоит учитывать, что практические знания были крайне важны, так как теоретических знаний не было или было мало. Все навыки, накопленные при жизни представляли ценность. В наше время все наоборот. Многое из того, чему научилось среднее и старшее поколение, уже не нужно. Устаревшие стереотипы скорее беспокоят. Таким образом, молодежи легче не только интегрироваться в общество, но и сразу начать задавать в нем тон", — считает Страутиньш. Он полагает, что поколение Z будет иметь большое влияние, потому что молодые люди понимают мир таким, какой он есть сегодня, а не таким, каким он был раньше.

Следовательно, поколение Z уже пользуется спросом и будет востребовано на рынке труда. Хотя бы потому, что его доля в общей численности населения относительно невелика, что обусловлено низкой рождаемостью как в Латвии, так и во всем западном мире. В результате молодые люди смогут устанавливать свои правила на рынке труда.

Создадут новые профессии

Среднее и старшее поколение можно успокоить по крайней мере в одном вопросе: молодые люди не будут конкурировать за рабочие места. Поколение Z будет работать в других отраслях, сферах, которых пока вообще не существует. В основном они будут заниматься ИТ-делами и технологиями. Вполне возможно, что это поколение создаст действительно разумный искусственный интеллект и роботов, максимально напоминающих людей. Они уже начинают диктовать правила в этих сферах и будут делать это еще больше. Следовательно, работодателям придется учитывать пожелания своих работников.