Борьба за работников поколения Z уже началась

Каждое новое поколение вынуждено принимать правила игры, царившие в то время в мире. Однако ясно, что каждое поколение также влияет на окружающий мир и меняет его в свою сторону. Не исключено, что поколению Z не придется сильно приспосабливаться к существующему порядку, потому что человечество в основном движется к тому образу жизни, который уже практикуют эти молодые люди.
"До конца 19 века нашим предкам было трудно признать мысль о том, что мир может измениться. Конечно, времена года менялись, год мог быть более влажным или более сухим, но в целом они жили в статичном мире. Возможно, они вообще не подозревали о том, что мир может находиться в состоянии постоянного прогресса. В результате старейшины имели огромную власть и право голоса. Стоит учитывать, что практические знания были крайне важны, так как теоретических знаний не было или было мало. Все навыки, накопленные при жизни представляли ценность. В наше время все наоборот. Многое из того, чему научилось среднее и старшее поколение, уже не нужно. Устаревшие стереотипы скорее беспокоят. Таким образом, молодежи легче не только интегрироваться в общество, но и сразу начать задавать в нем тон", — считает Страутиньш. Он полагает, что поколение Z будет иметь большое влияние, потому что молодые люди понимают мир таким, какой он есть сегодня, а не таким, каким он был раньше.
Следовательно, поколение Z уже пользуется спросом и будет востребовано на рынке труда. Хотя бы потому, что его доля в общей численности населения относительно невелика, что обусловлено низкой рождаемостью как в Латвии, так и во всем западном мире. В результате молодые люди смогут устанавливать свои правила на рынке труда.
Среднее и старшее поколение можно успокоить по крайней мере в одном вопросе: молодые люди не будут конкурировать за рабочие места. Поколение Z будет работать в других отраслях, сферах, которых пока вообще не существует. В основном они будут заниматься ИТ-делами и технологиями. Вполне возможно, что это поколение создаст действительно разумный искусственный интеллект и роботов, максимально напоминающих людей. Они уже начинают диктовать правила в этих сферах и будут делать это еще больше. Следовательно, работодателям придется учитывать пожелания своих работников.
"Это поколение будет избаловано, особенно те, кто приобрел необходимые знания на рынке. Борьба за хороших сотрудников будет очень ожесточенной. Работодатели уже сами идут и ищут этих перспективных молодых людей, потому что не могут ждать. Если ждать, пока кандидат подаст заявку, его или ее заберет кто-то другой. С точки зрения условий работы молодые люди выберут современную среду с различными возможностями. Офиса им уже недостаточно. Также необходимо место для общения и отдыха. Если компания способна предложить такую среду, она будет оценена. Принимая во внимание варианты, молодые люди выберут работу в регионах, где они могут зарабатывать больше, поэтому большая часть этого поколения будет работать в Риге и ее окрестностях, Лиепае, Валмиере, Вентспилсе и других местах с высоким доходом. Это означает, что ожидается еще большая миграция молодых рабочих из сельской местности в города, поскольку рождаемость в крупных городах с момента восстановления независимости падала быстрее, чем в среднем по стране", - говорит Страутиньш.