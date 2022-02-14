Вт, 15.02.2022
Если Россия нападет на Украину, риски безопасности возникнут и для Латвии Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны
Янис Гарисонс, госсекретарь Минобороны

Борьба за работников поколения Z уже началась

ФОТО: Shutterstock

В то время как работодатели все еще задаются вопросом, как максимально успешно интегрировать так называемых миллениалов, или людей, родившихся на рубеже веков, в рабочую силу, поколение Z приобретает все больше приобретает значение в повестке дня. Это те, кто родился в период с 1999 по 2012 год, или молодые люди, которые только сейчас оканчивают школу и постепенно выходят на рынок труда. Работодателям придется постараться, чтобы привлечь это небольшое поколение, обладающее определенными навыками.

Поколение Z отличается от предыдущих очень сильной привязанностью к цифровому миру. С самого рождения первых представителей этого поколения Интернет проник не только в офисы, но и в дома. Их школьное обучение совпало с изобретением Apple iPhone, но для тех, кто родился несколькими годами позже, одной из первых игрушек в сознательном возрасте стал родительский смартфон с сенсорным экраном или планшет. Говорят, что это первое поколение, для которого реальный мир сливается с цифровым. А именно, они не воспринимают их как две разные, но взаимодополняющие среды. Эти молодые люди не прощаются со школьной дверью, так как сразу переводят общение в цифровую среду и продолжают проводить время вместе, пока снова не встретятся лично. Различные взгляды молодых людей на мир, их карьеру, их рабочее время и использование технологий заставляют работодателей серьезно задуматься о том, как принять молодых работников в коллектив и привить им корпоративные ценности.

Думают по-английски и учатся на экране

"Одним из наиболее заметных отличий поколения Z является использование английского языка. Для них это очень важно, и можно сказать, что мышление в какой-то степени даже доминирует. Им легче изъясняться по-английски, чем по-латышски, и мои дети чаще всего спрашивают меня, как точнее сказать то или иное слово по-латышски. Особенно самый младший. Хотя он всегда жил в Латвии, латышский язык не является примарным", - делится личным опытом о поколении Z экономист Петерис Страутиньш.

Каждое новое поколение вынуждено принимать правила игры, царившие в то время в мире. Однако ясно, что каждое поколение также влияет на окружающий мир и меняет его в свою сторону. Не исключено, что поколению Z не придется сильно приспосабливаться к существующему порядку, потому что человечество в основном движется к тому образу жизни, который уже практикуют эти молодые люди.

"До конца 19 века нашим предкам было трудно признать мысль о том, что мир может измениться. Конечно, времена года менялись, год мог быть более влажным или более сухим, но в целом они жили в статичном мире. Возможно, они вообще не подозревали о том, что мир может находиться в состоянии постоянного прогресса. В результате старейшины имели огромную власть и право голоса. Стоит учитывать, что практические знания были крайне важны, так как теоретических знаний не было или было мало. Все навыки, накопленные при жизни представляли ценность. В наше время все наоборот. Многое из того, чему научилось среднее и старшее поколение, уже не нужно. Устаревшие стереотипы скорее беспокоят. Таким образом, молодежи легче не только интегрироваться в общество, но и сразу начать задавать в нем тон", — считает Страутиньш. Он полагает, что поколение Z будет иметь большое влияние, потому что молодые люди понимают мир таким, какой он есть сегодня, а не таким, каким он был раньше.

Следовательно, поколение Z уже пользуется спросом и будет востребовано на рынке труда. Хотя бы потому, что его доля в общей численности населения относительно невелика, что обусловлено низкой рождаемостью как в Латвии, так и во всем западном мире. В результате молодые люди смогут устанавливать свои правила на рынке труда.

Создадут новые профессии

Среднее и старшее поколение можно успокоить по крайней мере в одном вопросе: молодые люди не будут конкурировать за рабочие места. Поколение Z будет работать в других отраслях, сферах, которых пока вообще не существует. В основном они будут заниматься ИТ-делами и технологиями. Вполне возможно, что это поколение создаст действительно разумный искусственный интеллект и роботов, максимально напоминающих людей. Они уже начинают диктовать правила в этих сферах и будут делать это еще больше. Следовательно, работодателям придется учитывать пожелания своих работников.

"Это поколение будет избаловано, особенно те, кто приобрел необходимые знания на рынке. Борьба за хороших сотрудников будет очень ожесточенной. Работодатели уже сами идут и ищут этих перспективных молодых людей, потому что не могут ждать. Если ждать, пока кандидат подаст заявку, его или ее заберет кто-то другой. С точки зрения условий работы молодые люди выберут современную среду с различными возможностями. Офиса им уже недостаточно. Также необходимо место для общения и отдыха. Если компания способна предложить такую ​​среду, она будет оценена. Принимая во внимание варианты, молодые люди выберут работу в регионах, где они могут зарабатывать больше, поэтому большая часть этого поколения будет работать в Риге и ее окрестностях, Лиепае, Валмиере, Вентспилсе и других местах с высоким доходом. Это означает, что ожидается еще большая миграция молодых рабочих из сельской местности в города, поскольку рождаемость в крупных городах с момента восстановления независимости падала быстрее, чем в среднем по стране", - говорит Страутиньш. 

Поскольку компаниям придется бороться за молодых специалистов, они окажутся в лучшем положении на рынке труда, чем молодые люди в 1990-х или в начале этого века. А именно, представители поколения Z будут требовать более высокую зарплату, чем их предшественники, уже во время учебы, а в трудовой жизни будут зарабатывать больше, чем их родители. Они также будут пытаться получить работу, соответствующую организации мечты. Это будут компании столицы или другого города, ориентированного на развитие, с сильной организационной культурой и демократичной средой. Молодежь поколения Z не особо любит авторитарных лидеров, которые не слушают сотрудников.

Политика кохезии Европейского союза будет играть ключевую роль в развитии такого бизнеса в сфере ИТ и технологий. В новом программном периоде политики кохезии Европейского Союза с 2021 по 2027 год lля развития латвийской экономики к 2020 году предусмотрено около 10,5 миллиардов евро, которые предполагается использовать для достижения пяти основных целей ЕС: более разумная Европа, более зеленая Европа, более единая Европа, более социальная Европа и более близкая своим жителям.

Разумная Европа стремится поддерживать инновационные и разумные экономические изменения и дигитализацию. Зеленая Europe работает над климатически нейтральными и экологическими проектами, а более единая Европа занимается развитием безопасных, устойчивых и доступных транспортных и цифровых связей. Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, а более близкая к своим гражданам Европа - это устойчивое и сбалансированное региональное развитие.

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.

 

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