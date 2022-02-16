Не выбрасывай, почини – принципы устойчивого мышления вместе с Байбой Сипениеце-Гаваре

«Вообще-то я немного удивлена, что в Латвии до сих пор сортировка отходов внедряется в домохозяйства так медленно и не спеша, потому что нет человека, на кого не повлияли бы изменение климата и экологические катастрофы», поэтому Байба очень рада, что это проблема актуализирована и с большим энтузиазмом участвует в процессе сортировки мусора.

Сократи количество отходов и сортируй остальное

Для жителей частных домов в сортировке отходов есть дополнительное преимущество — возможность превратить биологические отходы в компост, что Байба и делает. Она также признается, что «наш дом построен недавно, около 12 лет назад, и в кухонную мебель уже встроена система, предусматривающая раздельный сбор отходов».

Для Байбы актуальна не только сортировка отходов, но и уменьшение количества упаковки. Она выбирает тех производителей и фермеров, которые продают свою продукцию без упаковки, или продукты, которые доступны в упаковке наиболее экологичной и пригодной для повторной переработки.

Качество на первом месте

При составлении гардероба основными критериями для Байбы являются качество и состав материалов. Она покупает одну, но хорошую вещь с большим сроком службы, не поддаваясь соблазну обладать множеством дешевой одежды. «Я обращаю внимание на то, чтобы у меня была качественная одежда и качественная обувь. Чтобы не было так, что я покупаю по выгодной цене, например, обувь, а через три дня она уже пришла в негодность, потому что отваливается подошва и мне приходится опять покупать новую. Я также обращаю внимание на материалы — если вижу, что одежда сделана из переработанных материалов, отдаю ей предпочтение», — говорит Байба об экологичном выборе одежды.

Не выбрасывай, почини!

Одна из причин чрезмерного потребления в том, что у нас нет привычки предыдущих поколений заботиться о вещах и их долгосрочности, в том числе устранять мелкие повреждения вместо того, чтобы сразу бежать покупать новые вещи. Для наших бабушек заштопать пару носков, починить свитер, или отнести обувь сапожнику или устранить мелкие дефекты предметов домашнего обихода не было чем-то непривычным. С другой стороны, среди молодого поколения все больше растет привычка выбрасывать и покупать новое. Байба рассказывает: «Электротехника в нашем доме – духовка, плита, стиральная машина, посудомоечная машина и другие устройства – ремонтировались уже не раз. После того, как в дом ударила молния, вышло из строя почти все электрооборудование, но почти все и удалось отремонтировать». К тому же, даже такие, казалось бы, быстрозаменяемые вещи, как кроватки для домашних животных, которые время от времени оказываются растрепанными, Байба сама старается привести в порядок или отнести к швее.

«Починка — моя стихия», — говорит о себе Байба. В детстве она даже пыталась самостоятельно починить настольную лампу, которую в то время было не так-то просто достать. «Я не могла дождаться, когда папа и мама вернутся домой, и подумала: «Что тут такого, возьму и починю!» Излишне говорить, что я не знала, как это сделать. Во всем 18-ти квартирном доме были выбиты пробки, мы сидели в темноте, пока не обзвонили мастеров и не поняли, в чем источник проблемы. Я, конечно, получила нагоняй, но потом папа показал мне, как правильно починить сетевой шнур. И я до сих пор могу починить некоторые примитивные и простые электроприборы», — делится своими детскими воспоминаниями Байба.