Вт, 22.02.2022
Состояние сетей государственных дорог в настоящее время самое лучшее за последние 25-30 лет. Анна Кононова, представитель Latvijas Valsts ceļi
Анна Кононова, представитель Latvijas Valsts ceļi

Личный опыт: как использовать все, что есть в холодильнике

ФОТО: Publicitātes foto

Исследования показывают, что покупка продуктов питания является приоритетом в бюджете жителей Латвии и составляет одну из самых больших статей расходов населения. Поэтому особенно важно определить устойчивость потребления продуктов питания. Статистика показывает, что около трети продуктов, которые мы приносим из магазина, никогда не оказываются на нашем столе, а выбрасываются, потому что мы покупаем гораздо больше, чем можем съесть. В беседе с мамой двоих детей, энтузиасткой здорового образа жизни и автором подкаста «Pa kluso» Лаурой Гревиней выясняли как ее привычки сортировать отходы, так и то, как мы учимся осознанному потреблению пищи и что делать, чтобы снизить количество выброшенной еды.

Поскольку Лаура и ее семья сортируют отходы уже несколько лет, процесс не требует усилий и нет необходимости думать об этом ежедневно. «Конечно, когда я начинала сортировать, надо было думать и тренировать память, но, на мой взгляд, самое сложное – это не сортировка отходов как таковая, а процесс изменения привычек. Как только вы привыкнете к сортировке, вопрос о том, в какой мусорник что выбросить, не отнимает времени».

Учимся у молодого поколения

Лаура отмечает, что главное не только самому научиться и практиковать сортировку отходов, но и научить этому свою семью, что станет отличной мотивацией и напоминанием в будущем. «Сейчас дети сами напоминают мне о сортировке отходов. Дети, на самом деле, очень быстро учатся, привыкают и понимают, я рада новому поколению, это положительная тенденция», — делится своими наблюдениями Лаура. Говоря о взрослых, которые раньше не практиковали сортировку мусора, Лаура успокаивает, что, хотя вначале процесс может потребовать чуть больше внимания, потому что привычка вырабатывается постепенно, внедрить его в повседневную жизнь не так уж и сложно, особенно если в процессе участвует вся семья.

От проблемы к способности действовать устойчиво

«У многих сейчас появилась дополнительная мотивация не выбрасывать продукты, потому что они стали дороже. Последние два года пандемии изменили представление о доступности еды как таковой, к тому же не всегда хочется идти в магазин». Вот почему Лаура старается планировать свое питание заранее, и если не на всю неделю, то уж точно ужин. Такой подход исключает случаи, когда купленный продукт вообще не используется, а потраченные деньги приходится «выбрасывать на помойку». Не менее важно, что при планировании приемов пищи и покупок планируется и посещение магазина – поход в магазин один-два раза в неделю занимает значительно меньше времени, чем если ходить по магазинам практически каждый день. Это, конечно, еще один важный бонус.

Будь в курсе о запасах продуктов

Лаура призывает: прежде чем идти в магазин, проверь, какие продукты есть дома. Чтобы список покупок после планирования меню не был бесконечным и не приходилось покупать продукты, которые на самом деле уже есть в холодильнике. Перед походом в магазин, во-первых, важно съесть свежие продукты, которые уже есть в холодильнике, во-вторых, уже начатые бакалею, зерновые и хлопья, а также другое продовольствие. Таким образом удастся сэкономить и деньги, и съесть все запасы, с любовью заготовленные на зиму.

Долой рутину

Приготовление пищи и наслаждение ею – часть нашей повседневной жизни. Готовить блюда на несколько дней полезно, но нельзя забывать о разнообразии рациона и не нужно бояться экспериментировать. «Ошибочно полагать, что планирование меню обречено на рутину и скуку», — говорит Лаура. Можете запланировать готовить один новый рецепт каждый месяц. В свою очередь, вы можете проявить креативность, придумав, как по-разному подавать продукты, оставшиеся с готовки на неделе. «Кроме того, вовсе не возбраняется немного отклоняться от плана, главное — умение считать и рассчитывать свои расходы и потребление продуктов, которые в основном идут рука об руку. К планированию питания, как и к принятию других дружественных для окружающей среды решений, привыкаешь. Дело в привычке, результатом которой становятся экономия и радость!»


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