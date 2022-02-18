Пт, 18.02.2022
В таких местах очень сложно искать детей. Особенно по эмоциональным причинам Александр, глава Bezvēsts.lv
Александр, глава Bezvēsts.lv

Сортируй отходы и получай уменьшенный ежемесячный счет

Роналдс Нейманис, председатель правления SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) ФОТО: Пресс-фото

Мы ежедневно получаем вопросы от клиентов, как можно уменьшить ежемесячный счет? Это стало особенно актуальным сейчас, когда мы столкнулись с кризисом энергоресурсов, в результате которого резко выросли тарифы на газ, электроэнергию, отопление и обращение с отходами. Несмотря на то, что управляющий сократил примерно 70% своих позиций затрат на управление при обслуживании клиентов, определенно еще есть возможность для экономии. Все мы знаем, что при сортировке отходов можно не только сэкономить деньги за счет того, что плата за их вывоз будет меньше или вообще не придется платить, но и беречь окружающую среду, что окупится в долгосрочной перспективе. Вопрос, не теряющий своей актуальности – сколько же можно сэкономить на сортировке?

Или, говоря более наглядно – сколько евро ежемесячно уходит в контейнер с вместе с отходами? Каждому по силам избежать этого и действовать без лишнего промедления. Следует помнить, что фактически эту землю мы одолжили у наших детей – неужели мы хотим оставить им горы отходов?

RNP в сотрудничестве с предприятием по оказанию экологических услуг «Clean R» выяснило, сколько денег мы могли бы сэкономить, сортируя. В декабре и январе мы организовали мониторинг сортировки мусора, т.е. производили сортировку отходов вместо клиентов, которые отходы вообще не сортируют. Мы пришли к выводу, что за счет сортировки бытовых отходов можно уменьшить счет на целых 31-40%. Результаты эксперимента показали: небольшой 6-квартирный дом без сортировки мусора фактически напрямую выбрасывает около 720 евро в год, а для 30-квартирного дома уже 3600 евро в год. В результате правильной сортировки количество отходов, поступающих на полигон, сокращается более чем наполовину – на 52%.

В настоящее время управляющий активно работает над тем, чтобы у каждого дома была возможность сортировать отходы по всем группам. Наша цель – к лету обеспечить возможность сортировки для каждого нашего клиента. Просвещая жителей о возможностях сортировки отходов и уменьшении ежемесячных счетов, мы можем способствовать изменению привычек населения в отношении сортировки отходов. В домах, управляемых RNP, наблюдается положительная тенденция в отношении сортировки отходов: уже сейчас из всего количества находящихся в управлении RNP домов примерно в 2500 домах отходы сортируются. Бумагу, пластик и металл сортируют в 2239 домах, а стекло сортируют 2120 домах. Биоотходы, новейшая из групп сортировки отходов, которую можно сортировать в каждом домашнем хозяйстве, уже сортируются в 917 домах.

Изучая, как меняются привычки людей в отношении сортировки отходов, мы можем с уверенностью утверждать, что жители начинают больше думать и соответственно сосредотачиваться на этом. Предоставив все необходимое, чтобы можно было легко сортировать отходы в квартире, мы призвали жителей многоквартирных домов, которые никогда не сортировали отходы, ввести эту привычку в свою повседневную жизнь. И не только чтобы вести более экологичный образ жизни, но и чтобы сэкономить значительные средства. В контейнере для бытовых отходов около 50% составляет биомасса, которую можно было бы сортировать и вывозить дешевле, а еще 25% отходов составляет упаковка, которая вывозится бесплатно. Возрастает динамика установки контейнеров для отходов BIO. Важно понимать, что их необходимо отделять от других отходов – бумаги, пластика и стекла – чтобы эти виды отходов можно было в дальнейшем перерабатывать и они, как сырье, не были бы повреждены, что затруднило бы дальнейшую переработку. В прошлом году мы начали устанавливать контейнеры BIO возле домов клиентов, разместив в течение года контейнеры BIO у более чем 400 домов RNP.

Позитивно, что тенденция к сортировке отходов растет. Это связано как с изменением мышления клиентов, так и с увеличением тарифов на вывоз отходов, что мотивирует уделять больше внимания сортировке. Динамика очень стремительная, но потенциал роста по-прежнему очень широк. Мы постоянно напоминаем, что сортировка отходов — это простой процесс, не требующий много времени или каких-либо специальных ресурсов. Сортировка отходов может не только обеспечить доставку отходов по назначению и не причинить ущерба, но и снизить затраты на управление отходами.

В Риге по-прежнему большой проблемой является обеспечение сортировки отходов в тех местах, где прилегающая к дому территория очень ограничена, в результате чего во дворах невозможно разместить контейнеры для отходов или обеспечить доступ для мусоровозов. Создание правильной инфраструктуры в городе, безусловно, будет одной из самых больших проблем для более активного привлечения большего числа жителей.

Однако в ближайшее время планируются различные решения для дальнейшего продвижения сортировки. Например, обеспечить возможности сортировки для каждого рижского дома, создав пункты приема отходов, где каждый житель сможет бесплатно сдать крупногабаритные отходы. Следует особо подчеркнуть, что крупногабаритные отходы нельзя размещать в непредусмотренных для этого местах. В настоящее время RNP разработал единый проект, который предусматривает единый стиль и внешний вид мусорохранилищ, которые также могут трансформироваться в велохранилища.

Установка сортировочных контейнеров у многоэтажного жилого дома также осуществляется быстро и просто –достаточно одной заявки управляющему. Это можно сделать по любому удобному для клиента каналу связи: лично в любом ближайшем центре обслуживания клиентов; позвонив по телефону 8900; написав по электронной почте rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv или отправив письменное заявление по адресу: улица Александра Чака, 42, Рига, LV-1011.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Читать также

Актуально

НАВЕРХ
Back