Сортируй отходы и получай уменьшенный ежемесячный счет

Изучая, как меняются привычки людей в отношении сортировки отходов, мы можем с уверенностью утверждать, что жители начинают больше думать и соответственно сосредотачиваться на этом. Предоставив все необходимое, чтобы можно было легко сортировать отходы в квартире, мы призвали жителей многоквартирных домов, которые никогда не сортировали отходы, ввести эту привычку в свою повседневную жизнь. И не только чтобы вести более экологичный образ жизни, но и чтобы сэкономить значительные средства. В контейнере для бытовых отходов около 50% составляет биомасса, которую можно было бы сортировать и вывозить дешевле, а еще 25% отходов составляет упаковка, которая вывозится бесплатно. Возрастает динамика установки контейнеров для отходов BIO. Важно понимать, что их необходимо отделять от других отходов – бумаги, пластика и стекла – чтобы эти виды отходов можно было в дальнейшем перерабатывать и они, как сырье, не были бы повреждены, что затруднило бы дальнейшую переработку. В прошлом году мы начали устанавливать контейнеры BIO возле домов клиентов, разместив в течение года контейнеры BIO у более чем 400 домов RNP.

Позитивно, что тенденция к сортировке отходов растет. Это связано как с изменением мышления клиентов, так и с увеличением тарифов на вывоз отходов, что мотивирует уделять больше внимания сортировке. Динамика очень стремительная, но потенциал роста по-прежнему очень широк. Мы постоянно напоминаем, что сортировка отходов — это простой процесс, не требующий много времени или каких-либо специальных ресурсов. Сортировка отходов может не только обеспечить доставку отходов по назначению и не причинить ущерба, но и снизить затраты на управление отходами.

В Риге по-прежнему большой проблемой является обеспечение сортировки отходов в тех местах, где прилегающая к дому территория очень ограничена, в результате чего во дворах невозможно разместить контейнеры для отходов или обеспечить доступ для мусоровозов. Создание правильной инфраструктуры в городе, безусловно, будет одной из самых больших проблем для более активного привлечения большего числа жителей.

Однако в ближайшее время планируются различные решения для дальнейшего продвижения сортировки. Например, обеспечить возможности сортировки для каждого рижского дома, создав пункты приема отходов, где каждый житель сможет бесплатно сдать крупногабаритные отходы. Следует особо подчеркнуть, что крупногабаритные отходы нельзя размещать в непредусмотренных для этого местах. В настоящее время RNP разработал единый проект, который предусматривает единый стиль и внешний вид мусорохранилищ, которые также могут трансформироваться в велохранилища.