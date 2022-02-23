За три недели в депозитные пункты сдали больше 38 тысяч бутылок и банок

В Риге зарегистрировано 50,5%, или 19 306 сданных упаковок, а в Латгале и Земгале зафиксировано меньше всего - 10% общего объема сданной тары. Компания объясняет это более поздней доставкой продукции в депозитной таре в магазины небольших населенных пунктов.

Упаковка сдана в 698 различных автоматических депозитных пунктах, где установлены тароматы.

Председатель правления Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис отмечает, что объем сдаваемой тары из-под напитков постепенно растет - в соответствии с поставками в магазины продуктов с латвийской депозитной маркировкой.

Наблюдается рост интереса и желания населения опробовать депозитную систему: товары с депозитной отметкой в магазинах очень быстро раскупаются.

Стуритис обещает, что к концу апреля на прилавках магазинов в большинстве своем будет продукция в соответствующей упаковке с символом депозита.

С момента введения депозитной системы с 1 февраля в 39% случаев жители сдавали в депозитные пункты ПЭТ-бутылки, в 11% случаев - алюминиевые банки, в 9% случаев - универсальные многоразовые стеклянные бутылки.

На данный момент в депозитные пункты сдана упаковка, ранее заполненная 268 различными продуктами от 43 производителей напитков, при этом наибольший объем приходится на питьевую воду, пиво и различные безалкогольные напитки.

Как сообщалось, в депозитную систему можно сдавать стеклянные, пластмассовые (ПЭТ) и металлические (жестяные) упаковки напитков, в которые разливаются различные газированные и негазированные безалкогольные напитки, все сорта пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6%. Сдаваемые упаковки должны быть пустыми и не сплющенными или существенно поврежденными, в свою очередь этикетки упаковок должны быть нетронутыми, с читаемым штрих-кодом и латвийским знаком депозита.