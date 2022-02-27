Некоторые российские банки отключат от SWIFT. Исключение - оплата газа

От системы SWIFT будут отключены банки, в отношении которых международное сообщество уже ввело санкции, а также при необходимости и другие учреждения.

Остальные российские банки смогут использовать эту систему, поэтому будут возможны сделки между западными и российскими компаниями, в том числе европейские страны смогут оплатить поставки природного газа.

Новостное агентство AFP сообщает, что решение не отключать от SWIFT все российские банки, очевидно, является уступкой Германии, которая дольше всех возражала против этой меры.

Запад рассматривал возможность отключить Россию от SWIFT и в 2014 году, когда она впервые вторглась на Украину. Тогда Москва заявила, что в случае, если это произойдет, она будет считать это объявлением войны, и решение отключить Россию от SWIFT так и не было принято.

Также достигнута договоренность запретить Центральному банку России использовать международные финансовые транзакции для поддержания курса рубля. Таким образом, будут существенно ограничены возможности Центробанка РФ использовать свои финансовые резервы в размере 600 млрд долларов США, чтобы поддерживать курс рубля, который уже сейчас находится на исторически самом низком уровне.