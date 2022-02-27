Пн, 28.02.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Будущее процветание стран зависит от инвестиций в стартапы сегодня

Gaļas pārstrādes uzņēmums SIA “Forevers”, kurā konstatēti 19 saslimšanas gadījumi ar Covid-19. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если во второй половине XX века и в начале нового тысячелетия экономика западных стран базировалась на машиностроении, строительстве и химической отрасли, а наибольший вклад в валовой внутренний продукт вносили средние предприятия, то четвертая промышленная революция приведет к серьезным изменениям в этом распределении. В ближайшие десятилетия именно союзы стартапов и исследовательских институтов будут доминировать и внедрять инновации, предлагая радикально новые возможности для человечества и, как следствие, переживая чрезвычайно быстрый рост. Такой вывод следует из доклада исследовательского центра McKinsey & Company "Дух времени предпринимательства 2030" (Entrepreneurship zeitgeist 2030).

Документ, анализирующий состояние экономики Германии и ее перспективы, предлагает четкий вывод: если европейские страны хотят оставаться конкурентоспособными на мировом рынке в обозримом будущем, им необходимо уже сегодня упорно работать над созданием и поддержкой инновационных компаний. Тех, кому удастся создать благодатную почву для разработки действительно полезных продуктов или решений на основе последних научных достижений, ждет головокружительный рост благосостояния. Пример Германии является показательным. Если 2900 стартапов, существующих сегодня в стране, продолжат свой естественный рост, их совокупная стоимость достигнет 1 триллиона евро в 2030 году. А если стартапы получат сейчас целевую поддержку и легкий доступ к финансированию для реализации своих идей, то в течение следующих восьми лет они создадут 1,44 миллиона новых рабочих мест и их стоимость составит 2,3 триллиона евро.

В анализе университетам и исследовательским институтам рекомендуется активизировать свои усилия, чтобы плоды их исследований не оставались на бумаге, а воплощались в реальные продукты. Известный Массачусетский технологический институт является ярким примером того, как студенты создают стартапы и разрабатывают действительно инновационные продукты - автономных роботов, укрепленное безопасное стекло, новые типы батарей и устройств, вырабатывающих электроэнергию, - уже на старших курсах. Содействие инновациям должно быть целью каждого европейского исследовательского института. Это также поможет решить другую проблему - привлечение молодежи в бизнес. Хотя в новых государствах-членах ЕС молодежь относительно активна, средний возраст основателя стартапа в Западной Европе составляет 45 лет.

Лидеры Европейского союза (ЕС) знают о многих проблемах, обозначенных в отчете, и работают над их решением. В результате реализации политики кохезии (сплочения. - Прим. ред.) около 200 000 малых и средних предприятий получили прямую финансовую поддержку для улучшения условий ведения бизнеса. В свою очередь, почти 80 000 человек воспользовались фондами в качестве трамплина для начала предпринимательской деятельности.

О том, какого профиля предприятия "выстрелят", на данный момент мы можем только догадываться. В начале века вряд ли кто-то мог предположить, что через несколько лет самыми дорогими компаниями мира станут интернет-поисковик, интернет-магазин и портал социальных сетей. Тем не менее с уверенностью в 50% можно сказать, что многие стартапы будут успешными, если они смогут воплотить последние научные открытия в продукты или решения, которые можно использовать в повседневной жизни. Здесь открыто поле для всего, что связано с сохранением природы, удобной мобильностью, медицинскими услугами, продлевающими и улучшающими жизнь, климатически нейтральными продуктами питания и энергией. Другими словами, мы можем ожидать, что у компаний в этих секторах будут тысячи клиентов и огромный оборот.

"Успешное предприятие, как мы понимаем это на практике, - это предприятие с более или менее постоянным темпом роста, у которого увеличивается оборот, количество клиентов и прибыль, - сказал в программе "RītdienasES" на канале TV24 экономист, декан экономического факультета Латвийского университета Гундарс Берзиньш. - У таких предприятий хорошие перспективы на будущее. Их будущая прибыль выше, чем сегодня. Мы готовы инвестировать в такие компании. Именно так мы обычно смотрим на успешные предприятия".

Декан ЛУ также отмечает, что когда речь идет о показателях прибыли в компаниях, обычно смотрят на динамику, а не на абсолютные цифры: "Если каждый месяц у нас показатель выше предыдущего, значит - мы успешны".

В общей сложности в ближайшие семь лет для экономического развития Латвии будет доступно около 10,5 миллиарда евро благодаря Европейскому фонду регионального развития, Фонду сплочения и Европейскому социальному фонду, которые составляют более трети бюджета ЕС. Эти деньги должны быть направлены на достижение пяти основных целей ЕС: более умная Европа, более зеленая Европа, более сплоченная Европа, более социальная Европа и более близкая к жителям Европа.

Высокотехнологичная Европа направлена ​​на поддержку инновационных и осознанных экономических изменений и цифровизации. Более зеленая Европа реализует проекты по обеспечению климатической нейтральности и защиты окружающей среды, а более сплоченная Европа стремится развивать безопасный, устойчивый и доступный транспорт и цифровую связь. Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, в то время как Европа, более близкая к своим жителям, означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.

Статья создана в рамках проекта #RītdienasEs. Проект реализован при финансовой поддержке Европейского союза.

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