Будущее процветание стран зависит от инвестиций в стартапы сегодня

Лидеры Европейского союза (ЕС) знают о многих проблемах, обозначенных в отчете, и работают над их решением. В результате реализации политики кохезии (сплочения. - Прим. ред.) около 200 000 малых и средних предприятий получили прямую финансовую поддержку для улучшения условий ведения бизнеса. В свою очередь, почти 80 000 человек воспользовались фондами в качестве трамплина для начала предпринимательской деятельности.

О том, какого профиля предприятия "выстрелят", на данный момент мы можем только догадываться. В начале века вряд ли кто-то мог предположить, что через несколько лет самыми дорогими компаниями мира станут интернет-поисковик, интернет-магазин и портал социальных сетей. Тем не менее с уверенностью в 50% можно сказать, что многие стартапы будут успешными, если они смогут воплотить последние научные открытия в продукты или решения, которые можно использовать в повседневной жизни. Здесь открыто поле для всего, что связано с сохранением природы, удобной мобильностью, медицинскими услугами, продлевающими и улучшающими жизнь, климатически нейтральными продуктами питания и энергией. Другими словами, мы можем ожидать, что у компаний в этих секторах будут тысячи клиентов и огромный оборот.

"Успешное предприятие, как мы понимаем это на практике, - это предприятие с более или менее постоянным темпом роста, у которого увеличивается оборот, количество клиентов и прибыль, - сказал в программе "RītdienasES" на канале TV24 экономист, декан экономического факультета Латвийского университета Гундарс Берзиньш. - У таких предприятий хорошие перспективы на будущее. Их будущая прибыль выше, чем сегодня. Мы готовы инвестировать в такие компании. Именно так мы обычно смотрим на успешные предприятия".

Декан ЛУ также отмечает, что когда речь идет о показателях прибыли в компаниях, обычно смотрят на динамику, а не на абсолютные цифры: "Если каждый месяц у нас показатель выше предыдущего, значит - мы успешны".

В общей сложности в ближайшие семь лет для экономического развития Латвии будет доступно около 10,5 миллиарда евро благодаря Европейскому фонду регионального развития, Фонду сплочения и Европейскому социальному фонду, которые составляют более трети бюджета ЕС. Эти деньги должны быть направлены на достижение пяти основных целей ЕС: более умная Европа, более зеленая Европа, более сплоченная Европа, более социальная Европа и более близкая к жителям Европа.

Высокотехнологичная Европа направлена ​​на поддержку инновационных и осознанных экономических изменений и цифровизации. Более зеленая Европа реализует проекты по обеспечению климатической нейтральности и защиты окружающей среды, а более сплоченная Европа стремится развивать безопасный, устойчивый и доступный транспорт и цифровую связь. Более социальная Европа означает равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, в то время как Европа, более близкая к своим жителям, означает устойчивое и сбалансированное региональное развитие.