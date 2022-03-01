Жданок проголосовала против резолюции, осуждающей агрессию России
Реагируя на вторжение России в Украину, депутаты Европейского парламента требуют более строгие санкции против России и новые попытки присвоить Украине статус государства-кандидата.
Реагируя на вторжение России в Украину, депутаты Европейского парламента требуют более строгие санкции против России и новые попытки присвоить Украине статус государства-кандидата.
В принятой во вторник резолюции Европейский парламент самым строгим образом осуждает незаконное вторжение России в Украину и требует, чтобы Кремль прекратил все военные действия в этой стране. Парламент также осуждает роль Александра Лукашенко в этом нападении.
Депутаты ЕП категорически отклоняют риторику России о возможном использовании оружия массового уничтожения, одновременно напоминая России о ее международных обязательствах и предупреждая об опасности ядерной эскалации конфликта.
Депутаты также приглашают Еврокомиссию и ЕС в сотрудничестве с агентствами гуманитарной помощи ООН и другими международными партнерами предоставлять Украине дальнейшую неотложную гуманитарную помощь.
За резолюцию проголосовали 637 голосов, воздержались - 26 и 13 проголосовали против. Среди последних - евродепутат от Латвии Татьяна Жданок.
Here are the members of the European Parliament who voted against the resolution condemning Russia's invasion, and those who abstained. pic.twitter.com/OSXyP4GOyw— Dave Keating (@DaveKeating) March 1, 2022