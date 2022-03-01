Жданок проголосовала против резолюции, осуждающей агрессию России

В принятой во вторник резолюции Европейский парламент самым строгим образом осуждает незаконное вторжение России в Украину и требует, чтобы Кремль прекратил все военные действия в этой стране. Парламент также осуждает роль Александра Лукашенко в этом нападении.

Депутаты ЕП категорически отклоняют риторику России о возможном использовании оружия массового уничтожения, одновременно напоминая России о ее международных обязательствах и предупреждая об опасности ядерной эскалации конфликта.

Депутаты также приглашают Еврокомиссию и ЕС в сотрудничестве с агентствами гуманитарной помощи ООН и другими международными партнерами предоставлять Украине дальнейшую неотложную гуманитарную помощь.

За резолюцию проголосовали 637 голосов, воздержались - 26 и 13 проголосовали против. Среди последних - евродепутат от Латвии Татьяна Жданок.