Евросоюз отключает от SWIFT семь российских банков
Евросоюз отключает от системы SWIFT семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, сообщает ВВС.
Евросоюз отключает от системы SWIFT семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, сообщает ВВС.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение отключить эти банки от SWIFT 27 февраля в рамках новых санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину.
Решение начнет действовать с 12 марта.
Кроме того, Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.
SWIFT - это бельгийский сервис быстрой передачи финансовых сообщений, через который финансовые структуры всего мира обмениваются распоряжениями о переводе денег, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией.