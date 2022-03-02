Евросоюз отключает от SWIFT семь российских банков

Министры иностранных дел ЕС приняли решение отключить эти банки от SWIFT 27 февраля в рамках новых санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину.

Решение начнет действовать с 12 марта.

Кроме того, Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.