Ср, 2.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист

Евросоюз отключает от SWIFT семь российских банков

ФОТО: AP/Scanpix

Евросоюз отключает от системы SWIFT семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, сообщает ВВС.

Министры иностранных дел ЕС приняли решение отключить эти банки от SWIFT 27 февраля в рамках новых санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину.

Решение начнет действовать с 12 марта.

Кроме того, Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.

SWIFT - это бельгийский сервис быстрой передачи финансовых сообщений, через который финансовые структуры всего мира обмениваются распоряжениями о переводе денег, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией.

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