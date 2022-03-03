Сейм поддержал предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС

Ранее проект заявления поддержала комиссия Сейма по европейским делам, а во вторник и правительство одобрило поддержку Латвией предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Парламентарии приветствовали это решение аплодисментами и стоя.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, депутаты считают, что нужно использовать все возможности, чтобы помочь Украине выстоять в борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Украина защищает свое право определять собственное будущее и борется за европейские ценности, говорится в заявлении, и поэтому сейчас особенно важно выразить четкую поддержку цели Украины стать членом ЕС.

В сообщении содержится призыв к институциям ЕС работать над тем, чтобы предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС произошло максимально быстро, а также призыв ко всем государствам-членам поддержать Украину в ее усилиях стать полноправным членом ЕС.

В Сейме считают, что предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС стало бы важным сигналом солидарности, подтверждающим принадлежность Украины к Европе, за ценности которой она сейчас героически борется всеми силами.