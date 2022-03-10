"Начали работать светофоры, машин стало больше": житель Киева Олег Хомяк об обстановке в городе

"В Киеве спокойно уже дней пять, может, и больше. Сирена регулярно звучит, призывает людей спрятаться в убежище. Сегодня мой товарищ рассказал мне, что на Оболони (северный район Киева) он два раза видел, как осколки ракеты падают. Взрывы слышал. То есть ПВО сбивала ракеты. Это то, что можно увидеть", - рассказывает он.
Также житель Киева отметил, что на улицах города стало появляться больше машин:
"Сегодня я с удивлением обнаружил, что начали работать светофоры, до этого они просто не работали. И машин стало раз в пять, в десять больше.
Но что это значит? Я позавчера выезжал и был один и больше никого. А сейчас на дороге десять машин. В магазинах можно найти продукты. Голода нет никакого".
При этом политический психолог подчеркивает, что такая ситуация только в Киеве. Ближайшие пригороды столицы разрушены.
"Чуть севернее Киева пригороды - Буча, Ирпень, Гостомель - там все уничтожено и разбомблено", - говорит он.
На вопрос, куда жители Киева направляются в такое время, Олег Хомяк отвечает:
"В магазин продукты купить, воду набрать, в магазинах нет бутилированной воды в больших бутылках. Пожилая соседка просила для кошки корм купить. В основном это магазины и заправка. Я сегодня еще круг проехал, просто чтобы посмотреть на Киев. Все. А так, естественно, больше ездить некуда. Кто-то ездит к родственникам, к родителям. У меня родители на другом берегу живут, и добраться к ним сейчас нереально. Я не езжу, потому что говорят, что это два-три часа в одну и другую сторону. С проверками и со всем".