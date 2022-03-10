"Начали работать светофоры, машин стало больше": житель Киева Олег Хомяк об обстановке в городе

"В Киеве спокойно уже дней пять, может, и больше. Сирена регулярно звучит, призывает людей спрятаться в убежище. Сегодня мой товарищ рассказал мне, что на Оболони (северный район Киева) он два раза видел, как осколки ракеты падают. Взрывы слышал. То есть ПВО сбивала ракеты. Это то, что можно увидеть", - рассказывает он.

Также житель Киева отметил, что на улицах города стало появляться больше машин:

"Сегодня я с удивлением обнаружил, что начали работать светофоры, до этого они просто не работали. И машин стало раз в пять, в десять больше.

Но что это значит? Я позавчера выезжал и был один и больше никого. А сейчас на дороге десять машин. В магазинах можно найти продукты. Голода нет никакого".

При этом политический психолог подчеркивает, что такая ситуация только в Киеве. Ближайшие пригороды столицы разрушены.

"Чуть севернее Киева пригороды - Буча, Ирпень, Гостомель - там все уничтожено и разбомблено", - говорит он.

На вопрос, куда жители Киева направляются в такое время, Олег Хомяк отвечает: