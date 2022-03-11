Сб, 12.03.2022
Готовы ли вы видеть картинки на российском ТВ, где наши с вами сограждане встречают танки с хлебом-солью? Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv
Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Россия: Еще больше танков на западных рубежах

Иллюстративное фото ФОТО: YURI KADOBNOV/AFP

Россия планирует усилить западные границы страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад по вопросу усиления российских границ в связи с наращиванием странами НАТО своих сил у западных границ России.

"Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей - включая, естественно, те новые, современные комплексы - и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ", - сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

Также Шойгу заявил, что Запад наращивает военное присутствие у российских границ, хотя этим странам абсолютно ничего не угрожает.

"Каждый день идет прибытие все новых и новых подразделений, они размещают, причем это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает", - сказал Шойгу.

Он заявил, что, воспользовавшись такой ситуацией, "они (страны Запада) хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и безусловно закрепить это, похоже, на долгие времена".

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