Россия: Еще больше танков на западных рубежах
Россия планирует усилить западные границы страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Россия планирует усилить западные границы страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад по вопросу усиления российских границ в связи с наращиванием странами НАТО своих сил у западных границ России.
"Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей - включая, естественно, те новые, современные комплексы - и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ", - сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.
Также Шойгу заявил, что Запад наращивает военное присутствие у российских границ, хотя этим странам абсолютно ничего не угрожает.
Он заявил, что, воспользовавшись такой ситуацией, "они (страны Запада) хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и безусловно закрепить это, похоже, на долгие времена".