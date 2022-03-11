Россия: Еще больше танков на западных рубежах

Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад по вопросу усиления российских границ в связи с наращиванием странами НАТО своих сил у западных границ России.

"Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей - включая, естественно, те новые, современные комплексы - и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ", - сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

Также Шойгу заявил, что Запад наращивает военное присутствие у российских границ, хотя этим странам абсолютно ничего не угрожает.

"Каждый день идет прибытие все новых и новых подразделений, они размещают, причем это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает", - сказал Шойгу.