Опрос: 48% жителей Латвии уже оказали помощь Украине

44% участников опроса сообщили, что не оказывали помощь Украине, а 8% не могли дать конкретный ответ.

23% участников опроса сообщили, что пожертвовали деньги и выразили поддержку Украине в социальных сетях. 5% населения указали, что участвовали в мероприятиях поддержки.

5% респондентов сообщили, что подписались на Manabalss.lv за предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС, а 4% населения пожертвовали предметы первой необходимости - продукты питания, средства гигиены, медикаменты. 4% заявили, что участвовали в одном или нескольких пикетах, а также вывесили флаг Украины.

Только 1% населения указали, что уже предоставили убежище или жилье беженцам или оказали моральную поддержку украинцам - связались с родственниками в Украине, предоставили им информацию, предложили поддержку, помощь. 1% участников опроса заявили, что были мысленно с Украиной или молились за Украину и украинцев, а еще 1% заявили о готовности поддержать военных беженцев, прибывших в Латвию.

53% жителей Латвии сообщили, что они планируют оказывать помощь или поддержку Украине, а 29% респондентов указали, что не планируют ее оказывать. 18% респондентов не дали ответа на этот вопрос.

27% латвийцев заявили, что планируют пожертвовать деньги Украине, 20% планируют выражать поддержку Украине в социальных сетях.