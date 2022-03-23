В Лондоне судят легенду тенниса Бориса Беккера. Ему грозит 7 лет

54-летнему Беккеру, объявленному банкротом летом 2017 года, вменяют сокрытие своих активов, в том числе трофеев на Уимблдонском турнире, выигранных им в 1985 и 1989 годы, Открытом чемпионате Австралии 1991 и 1996 годов, золото летних Олимпийских игр-1992 в Барселоне.

Кроме того, теннисист якобы сокрыл 1,13 млн евро от продажи принадлежащего ему автосалона Mercedes в Германии. Также сообщается, что Беккер не задекларировал некоторую собственность в Германии, свою долю в квартире в Челси, а также скрыл банковский кредит в размере 825 тысячи евро.

Всего его обвиняют по 24 пунктам. По данным информагентств, экс-суперзвезда тенниса нанёс государству ущерб в несколько миллионов евро.

В случае, если выдвинутые против Беккера прокурором Ребеккой Чолкли обвинения подтвердятся, его могут отправить в тюрьму на семь лет. Сам Беккер отрицает все обвинения в свой адрес.

Борис Беккер - один из самых ярких теннисистов своего поколения. За 16-летнюю карьеру он выиграл 49 титулов в мужском одиночном разряде, в том числе шесть турниров серии "Большого шлема".