Формула развития ЕС: зеленая, цифровая и устойчивая экономика

Более умелые и цифровые

Пандемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию общества и подчеркнула важность цифровых технологий для будущего экономического роста Европы. В предложенном ЕК "Цифровом компасе" изложены цифровые цели ЕС на 2030 год. Для достижения этих целей ЕС необходимо увеличить инвестиции в ключевые цифровые технологии, включая кибербезопасность, облачные хранилища данных, искусственный интеллект, пространство данных, блокчейны, квантовые данные и полупроводники, а также в соответствующие навыки. По оценкам 2020 года, для запуска цифровой трансформации потребуются дополнительные инвестиции в размере около 125 миллиардов евро в год. Справедливая цифровая трансформация может повысить инновации и производительность в экономике ЕС, предлагая новые возможности для людей и предприятий. Цифровая трансформация также будет способствовать достижению зеленых целей, обеспечивая синергию во многих областях "умной" экономики.

В то же время Союзу необходимо учитывать риски и неопределенности, особенно в нынешних условиях геополитической нестабильности. Хотя большинство компаний и цепочки поставок продемонстрировали высокую степень устойчивости и адаптивности во время пандемии, кризис и последующее восстановление выявили ряд уязвимых мест в определенных областях. К ним относятся сбои в логистике и цепочке поставок, нехватка рабочей силы и навыков, киберугрозы и проблемы с безопасностью поставок, связанные с ключевыми секторами экономики, например, как это можно сейчас наблюдать в энергетической отрасли. Чтобы еще больше усилить технологическое преимущество Европы и поддержать ее промышленную базу, ЕС также необходимо будет увеличить инвестиции в европейскую оборонную и космическую промышленность и еще больше укрепить наши возможности управления рисками и реагирования на чрезвычайные ситуации в случае будущих потрясений или пандемий.

Вместе к одной цели

Чтобы инвестиции и реформы в полной мере способствовали достижению приоритетных целей ЕС, важно обеспечить скоординированное действие всех соответствующих участников: государственных органов на европейском, национальном и региональном уровнях, а также частного сектора. Это сделает действия взаимоусиливающими, сократит различия между государствами-членами и укрепит единый рынок.

Инвестиции, необходимые для завершения двойного перераспределения и повышения устойчивости, будут в основном поступать из частного сектора. ЕС и государственные органы должны обеспечить благоприятную деловую среду, которая привлекает инвестиции. Этого можно достичь, укрепляя единый рынок, завершая создание банковского союза и достигая быстрого прогресса в создании капитального союза рынков. Другие сквозные политики, такие как налогообложение, торговля и конкуренция, также должны продолжать поддерживать благоприятную деловую среду Союза и способствовать привлечению инвестиций, чтобы успешно выполнить приоритеты политики ЕС.

Хотя основная часть инвестиций будет поступать из частных источников, может потребоваться государственное вмешательство, например, чтобы снизить риск инновационных проектов или преодолеть рыночные недостатки. Общественная поддержка на национальном уровне и уровне ЕС должна быть целевой и направленной на привлечение частных инвестиций. Инвестиции ЕС также работают как ключевой сигнал. Бюджет ЕС и инструмент восстановления NextGenerationEU на общую сумму более 2 трлн евро являются важным инструментом поддержки долгосрочного развития. В дискуссиях о государственных планах Механизм восстановления и устойчивости помог согласовать приоритеты европейских и государственных реформ и инвестиций с общим набором целей.

В частности, регламент Механизма восстановления и устойчивости требует, чтобы каждое государство-член выделяло не менее 37 % от общей суммы распределения на свой план восстановления и устойчивости для достижения климатических целей и 20 % - на цифровые цели. Однако, чтобы достигнуть наших целей, такие инвестиции и реформы на государтсвенном уровне и уровне ЕС должны продолжаться в долгосрочной перспективе.

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs. Проект реализован при финансовой поддержке ЕС.