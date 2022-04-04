Закрытие границ с РФ и Беларусью: комментарий Ринкевича

Он пояснил, что для перемещения людей и товаров будут использоваться другие страны, и цель не будет достигнута. Дополнительным фактором, который следует учитывать, являются обязательства Литвы в контексте калининградского транзита.

"Латвия поддержит любое региональное решение, о котором мы сможем договориться, это касается и закрытия портов, но мы убеждены, что гораздо эффективнее бороться за совместные решения Европейского союза, чем мы и занимаемся постоянно", - сказал министр.

Он также указал, что визы гражданам России с 24 февраля не выдаются, за исключением гуманитарных виз. По словам министра, в основном это люди, которых преследуют, журналисты, их родственники, члены семей граждан Латвии, в случае похорон или болезни. Аналогичная процедура вводится и для Беларуси.

Ринкевич напоминает, что тем, у кого есть временный вид на жительство (ВНЖ), визы не нужны. Он пояснил, что многие известные люди въезжали в Латвию не по визам, а по ВНЖ.

Ринкевич также отметил, что Сейм рассматривает законопроект об отмене дальнейшей выдачи ВНЖ гражданам России и Беларуси.

Также многие страны ЕС выдают шенгенские визы, которые действительны в Латвии. Попытка Латвии и ряда стран-единомышленников ввести запрет ЕС на выдачу виз на уровне ЕС пока не получила поддержки, однако работа с партнерами продолжается.

Кариньш: решение о закрытии автомобильных грузоперевозок с Россией должно быть общим для всего ЕС

Решение о закрытии автомобильного грузового сообщения с Россией и Беларусью должен принимать совместно Европейский союз (ЕС), заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания коалиции.

На вопрос о просьбе Украины запретить автомобильные перевозки премьер-министр ответил, что министр сообщения Талис Линкайтс уже некоторое время работает над тем, чтобы санкции на автоперевозки были введены на уровне ЕС.

По словам премьер-министра, если будет принято решение о региональном запрете, важно участие Финляндии.

Важно, чтобы участвовали все вовлеченные страны, чтобы запрет нельзя было обойти через территорию другой страны.

Уже в марте премьер-министры стран Балтии и Польши призвали ЕС запретить грузовые автомобильные перевозки в Россию и Беларусь, а также заход российских судов в порты ЕС.