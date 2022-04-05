Борданс: В Латвии из-за санкций заморожена недвижимость более чем на 100 млн евро

Министр отметил, что замороженный автопарк также оценивается в несколько миллионов евро.

Борданс сообщил, что при этом не подана информация об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными.

Среди этих активов могут быть в том числе различные опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство "должно позаботиться особым образом".

Как уже сообщалось, во вторник на заседании правительства обсуждалась возможность перенять в собственность государства попавшие под санкции российские предприятия, в том числе упомянутые опасные грузы.

Министр юстиции отметил на пресс-конференции, что если это будет сделано, то процесс должен быть максимально выгодным с экономической точки зрения - без увольнения сотрудников и по возможности без потери стоимости активов.

Министерство юстиции ранее сообщало, что судебная администрация как управляющий единой компьютеризированной земельной книгой орган направила в суды информацию о 56 объектах недвижимости, находящихся в собственности, под управлением или контролем лиц, на которых распространяются санкции.

На 49 объектов недвижимости суды поставили запретительный знак. Суды продолжают проводить оценку объектов и принимать решения о применении запретов.

Регистр предприятий выявил пять случаев, которые могут свидетельствовать о попытках обойти санкции или когда запрошенные изменения касаются лиц, подпадающих под санкции. Информация передана в правоохранительные органы, изменения в данные регистра не внесены.

Видео: Пресс-конференция Яниса Борданса

Дирекция безопасности дорожного движения применила к 66 транспортным средствам, находящимся в собственности или владении лиц, на которые наложены санкции, запрет на постановку транспортных средств на учет, а также поставило отметку об отчуждении на транспортные средства, зарегистрированные в собственности таких лиц.

Центр сельскохозяйственных данных констатировал стадо, зарегистрированное на юридическое лицо, связанное с лицом из санкционного списка, но хозяйство было ликвидировано еще до ввода санкций.

Агентство гражданской авиации сделало запись в Латвийском регистре воздушных судов гражданской авиации в отношении одного вертолета, о том, что он связан с лицом, на которое распространяются санкции, тем самым ограничив возможность снятия конкретного воздушного судна с учета воздушных судов.

Санкции вводятся в ответ на нападение России на Украину.