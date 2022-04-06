Чт, 7.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Латвия хочет заморозить финансовые активы санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег"

Санаторий "Янтарный берег" ФОТО: LETA

Информация о санаториях "Белоруссия" и "Янтарный берег" в Юрмале, принадлежащих госструктурам Беларуси и России, направлена ​​в суд для замораживания их финансовых активов, сообщила в среду программа Латвийского телевидения Panorāma.

Администрация суда обратилась в суд с просьбой оценить замораживание недвижимости двух санаториев в Юрмале. Санаторий "Белоруссия" принадлежит Беларуси в лице Офиса президента и поэтому фактически контролируется резидентом Александром Лукашенко.

Санаторий "Янтарный берег" является филиалом Управления делами президента РФ "БОР", поэтому контролируется президентом России Владимиром Путиным.

Оба санатория также включены в Регистр предприятий в списке юридических лиц, привлеченных к санкциям.

Уже сообщалось, что Министерство юстиции приняло решение о замораживании активов Дома Москвы.

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