Латвия хочет заморозить финансовые активы санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег"

Администрация суда обратилась в суд с просьбой оценить замораживание недвижимости двух санаториев в Юрмале. Санаторий "Белоруссия" принадлежит Беларуси в лице Офиса президента и поэтому фактически контролируется резидентом Александром Лукашенко.

Санаторий "Янтарный берег" является филиалом Управления делами президента РФ "БОР", поэтому контролируется президентом России Владимиром Путиным.

Оба санатория также включены в Регистр предприятий в списке юридических лиц, привлеченных к санкциям.

Уже сообщалось, что Министерство юстиции приняло решение о замораживании активов Дома Москвы.