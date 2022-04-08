Зачем нужны черные точки по краю лобового стекла?

Оказывается, способ крепления стационарных стекол начал меняться в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века. До этого широко использовались рамочные конструкции, что не было особо герметичным решением, поэтому примерно в то же время умные инженеры думали, что стекло можно прочно приклеить на место. Сегодня для этого используется специальное полиуретановое связующее, хотя и оно имеет свои преимущества и недостатки.

Основным преимуществом связующего является возможность герметизации всех, даже самых мельчайших зазоров между лобовым стеклом и оконной рамой или кузовом автомобиля. Основным недостатком является чувствительность вещества к теплу, а также неаккуратный вид вокруг мест нанесения связующего вещества.

Лобовое стекло ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Керамическая черная эмаль "запекается" по периметру стекла, чтобы замаскировать излишки связующего вещества, которые могут выпирать из ветрового стекла и других приклеенных стеклянных поверхностей. Она не только маскирует некрасивость, но и улучшает сцепление между стеклом, клеем и корпусом машины. Черная эмаль также блокирует солнечное ультрафиолетовое излучение, не давая ему расплавить клей под лентой, а окошко остается на месте.

Также, черные точки или "точечная матрица" на самом деле помогают равномерно распределять температуру, чтобы уменьшить оптические искажения, которые могут возникнуть при неравномерном нагреве окна. Однородная черная полоса нагревается быстрее, чем остальная часть стекла, и может деформироваться, делая прямые линии изогнутыми или вогнутыми. Постепенно исчезающие черные точки помогают уменьшить это явление, так как тепло распределяется более равномерно.

Лобовое стекло ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ну и наконец, точки служат еще и чисто эстетической цели, ведь переход между черной полосой и лобовым стеклом, который в противном случае был бы виден даже издалека, сделан плавным. В полутоновой точечной матрице расстояние между точками увеличивается, но их размер постепенно уменьшается, что делает переход более тонким и не утомляет глаза.

Черные точки вашего автомобиля могут уже покрывать другие области ветрового стекла, например область вокруг зеркала заднего вида. Это также имеет как эстетическое, так и функциональное значение, так как площадь, покрытая зонтиками, расширяется точками.

Лобовое стекло ФОТО: Jānis Škapars/TVNET