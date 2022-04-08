Пьяный водитель в Иманте спровоцировал аварию и угрожал другому водителю

"Не прижимайся - мы не в постели", - надпись на русском языке на потертой наклейки на автомобиле Honda, скорее всего, была задумана как намек другим водителям, не торопить тех, кто соблюдает разрешенной скоростной режим.

Сегодня водитель Honda сам все сделал наоборот и врезался в автомобиль BMW.

"Я ехал на тренировку, по дороге отвез отца к врачу. В начале улицы я заметил, что водитель Honda частично едет по бордюру. Мне это не понравилось, потому что он въехал в лужу и обрызгал пешехода, я обратил на это внимание.

Его скорость была около 20 километров в час. Я его объехал, заметив в зеркало заднего вида, что водитель разговаривает по мобильному телефону. Я остановился на светофоре, загорелся красный свет. Он как ехал со скоростью двадцать километров в час, на такой же скорости и врезался в мою машину", - рассказал водитель BMW Юрий.

Предложение разрешить ситуацию закончились угрозами и агрессией.

Виновный водитель Honda пытался объяснить правоохранителям, что именно Юрий стал виновником аварии, так как ехал задним ходом.

"Очевидцы говорят обратное, и при необходимости есть возможность запросить записи с камер видеонаблюдения с заправки", - говорит Юрий.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке