ФОТО ⟩ Боец UFC за три недели после боя отъелся до неузнаваемости
Один из самых ярких новых бойцов UFC британец Пэдди Пимблетт удивил своих поклонников своим внешним видом.
Один из самых ярких новых бойцов UFC британец Пэдди Пимблетт удивил своих поклонников своим внешним видом.
Популярность Пэдди Пимблетта стремительно растёт, а его приход в UFC только ускорил этот процесс. Рождённый в Ливерпуле спортсмен свой первый бой в UFC провёл в сентябре 2021 года, а второй - менее месяца назад. Оба раза Пимблетт одержал победу уже в первом раунде.
Пимблетт активен также вне октагона и известен своим острым языком. Есть ещё одна особенная черта у британца, о которой знают далеко не все - Пимблетт не придерживается диеты в перерывах между боями.
Британец - большой любитель поесть. В соцсетях спортсмена появилось видео, где он рассказывает, что его вес сейчас составляет 91,5 кг, хотя он выступает в лёгкой весовой категории (до 70,3 кг).
Свой последний бой он провёл на турнире в Лондоне 19 марта. Это означает, что Пимблетт за три недели набрал 18,2 кг. Каким образом это ему удалось можно узнать, посмотрев видео.
Во время разговора с The Pat McAfee Show Пэдди Пимблетт продемонстрировал свою диету после боя, которая состояла из пончиков, пасхальных яиц, чизкейка и чипсов. Британец признался, что через два дня после победы он всего за один день съел 10 700 калорий.
Paddy Pimblett abuse 😂🍔 pic.twitter.com/te0vBuI3yP— PUGILATFR (@pugibinks) April 6, 2022
За время своей профессиональной карьеры Пимблетт одержал 18 побед и потерпел 3 поражения. В последнем поединке он одолел мексиканца Родриго Варгаса удушающим приёмом в первом раунде.
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