ФОТО ⟩ Боец UFC за три недели после боя отъелся до неузнаваемости

Популярность Пэдди Пимблетта стремительно растёт, а его приход в UFC только ускорил этот процесс. Рождённый в Ливерпуле спортсмен свой первый бой в UFC провёл в сентябре 2021 года, а второй - менее месяца назад. Оба раза Пимблетт одержал победу уже в первом раунде.

Пимблетт активен также вне октагона и известен своим острым языком. Есть ещё одна особенная черта у британца, о которой знают далеко не все - Пимблетт не придерживается диеты в перерывах между боями.

Британец - большой любитель поесть. В соцсетях спортсмена появилось видео, где он рассказывает, что его вес сейчас составляет 91,5 кг, хотя он выступает в лёгкой весовой категории (до 70,3 кг).

Свой последний бой он провёл на турнире в Лондоне 19 марта. Это означает, что Пимблетт за три недели набрал 18,2 кг. Каким образом это ему удалось можно узнать, посмотрев видео.

Во время разговора с The Pat McAfee Show Пэдди Пимблетт продемонстрировал свою диету после боя, которая состояла из пончиков, пасхальных яиц, чизкейка и чипсов. Британец признался, что через два дня после победы он всего за один день съел 10 700 калорий.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Youtube" video

За время своей профессиональной карьеры Пимблетт одержал 18 побед и потерпел 3 поражения. В последнем поединке он одолел мексиканца Родриго Варгаса удушающим приёмом в первом раунде.